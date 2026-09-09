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陸建設兩岸融合發展示範區將滿3年 國台辦：總投資逾1.3兆人民幣

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸2023年9月發布支持福建建設「兩岸融合發展示範區」政策，國台辦發言人陳斌華9日表示，「意見」實施3年來，總投資超1.3兆元人民幣（約新台幣6.13兆元）。記者陳宥菘／攝影
大陸2023年9月發布支持福建建設「兩岸融合發展示範區」政策，國台辦發言人陳斌華9日表示，「意見」實施3年來，總投資超1.3兆元人民幣（約新台幣6.13兆元）。記者陳宥菘／攝影

大陸2023年9月發布支持福建建設「兩岸融合發展示範區」政策，國台辦今天表示，「意見」實施3年來，示範區建設取得階段性進展；福建先後發布5批74項促進閩台融合政策措施，組織實施206個閩台融合發展重點項目，總投資超1.3兆元人民幣（約新台幣6.13兆元）。

大陸國台辦發言人陳斌華9日上午在例行記者會表示，2023年9月，「中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」發布實施，3年來，中央和國家機關有關部門制定推出了一系列配套政策文件，福建先後發布5批74項促進閩台融合政策措施，組織實施206個閩台融合發展重點項目，總投資超1.3兆元。

陳斌華稱，經過3年，「示範區建設取得階段性進展」，台胞台企登陸第一家園更加便利，閩台經濟交流合作持續熱絡，福建全域融合發展保持良好勢頭，閩台人文社會交流不斷深化。今年1至8月，往來閩台旅客208.74萬人次，年增20.64%；從福建口岸入境台胞85.75萬人次、年增27.94%，往來小三通兩岸旅客158.36萬人次、年增25.34%。

陳斌華表示，下一步，中台辦、發改委將會同中央和國家機關有關部門及福建省，立足「十五五」規畫開局，持續推進「意見」落實落細，突出以通促融、以惠促融、以情促融，進一步促進制度創新、產業協同、人文交流、民生保障等，把高品質發展要求貫穿示範區建設全過程，「在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，不斷推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業」。

陳斌華在記者會上，還就陸媒提問近期彰化師範大學副教授李其澤發文談「一國兩制台灣方案」，聲稱「祖國統一對台胞而言不是選答題，而是必答題」，樂見越來越多台胞正視統一，開始了解、討論一國兩制台灣方案的具體內容。

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