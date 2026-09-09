瑞幸咖啡能順利在台展店？ 國台辦批蓄意阻撓不得人心

台灣街頭近日出現大陸連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」的貨箱，人力網站也出現徵才廣告，引發猜測品牌可能已準備在台灣開幕，經濟部投審司則強調本案應循陸資投資管道申請。大陸國台辦今天表示，民進黨當局蓄意阻撓限制大陸投資產品進入台灣，是不得人心的政治操弄。

大陸國台辦9日上午召開例行記者會，有媒體針對瑞幸插旗台灣詢問，台灣經濟部投審司已發函給國內順昱公司委託的律師事務所，要求本案應由瑞幸咖啡循陸資投資管道進行申請，被外界認為可能面臨嚴格審查或卡關。

對此，國台辦發言人陳斌華首先表示，大陸樂見台灣同胞用上大陸的優質商品，支持兩岸企業雙向投資、合作共贏。他接著批評稱，民進黨當局出於一黨私利，蓄意阻撓限制大陸投資產品進入台灣，惡化台灣營商環境，損害台灣民眾切身利益，是不得人心的政治操弄。

瑞幸咖啡去年底就傳出將登台，經濟部當時表示，餐飲業並未禁止中資來台，但須依法申請。若未經申請落地或透過人頭規避審查，可依違反中資投資規定處分，並撤銷登記。