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海基會將赴旅展提醒赴陸風險 陸國台辦「8個字」回應

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
針對海基會明年安排在重要旅遊展設立攤位宣導赴陸風險，大陸國台辦發言人陳斌華9日表示，海基會成立時的定位是以「是一座橋，不是一堵牆」為己任，勸海基會「莫忘初衷，多幹正事」。記者陳宥菘／攝影
針對海基會明年安排在重要旅遊展設立攤位宣導赴陸風險，大陸國台辦發言人陳斌華9日表示，海基會成立時的定位是以「是一座橋，不是一堵牆」為己任，勸海基會「莫忘初衷，多幹正事」。記者陳宥菘／攝影

海基會明年預算支出編列3億5,547.3萬，較上一年度增加約1,000萬元。具體業務則包括將在重要旅遊展設立攤位，宣導赴陸旅遊安全，並提醒審慎評估風險。對此，大陸國台辦今天強調，海基會成立時的定位是以「是一座橋，不是一堵牆」為己任，勸海基會「莫忘初衷，多幹正事」。

大陸國台辦發言人陳斌華9日上午在例行記者會表示，台胞來大陸2025年近490萬人次，今年上半年達285萬人次，「廣大台灣同胞在大陸期間的人身安全及各項合法權益都依法得到保障，都高高興興來、平平安安回」。

陳斌華說，海基會的宗旨是「中國的、善意的、服務的」，成立時的定位是以「是一座橋，不是一堵牆」為己任，「而今竟淪落為民進黨當局阻撓破壞兩岸交流合作、煽動兩岸對立對抗的馬前卒，真是可悲可嘆」。他接著說，對於海基會近日的說法，他有八個字相勸：「莫忘初衷，多幹正事」。

另外，針對海基會示警，大陸9月15日即將施行的「國務院關於出境入境管理的規定」，有「標準不一」、「權力下放省級單位」、「新增產業安全規定」及「檢查網路言論禁止出境」等四大風險，陳斌華聲稱，該法是為了規範出境入境管理，保障出境入境人員的合法權益，維護國家主權、安全、發展利益。「相關規定有利於進一步保障包括台灣同胞在內所有出入境人員的合法權益」。

陳斌華表示，民進黨當局為了阻撓兩岸交流交往，不斷歪曲事實、抹黑大陸，「近期又操縱網軍側翼針對特定人士造謠汙衊、惡意詆毀，令人不齒。」

海基會 旅展 風險

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