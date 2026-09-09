洪申翰赴陸出席APEC會議免持台胞證？ 國台辦回應了

勞動部長洪申翰本月下旬將赴大陸南京參加APEC人力資源發展部長會議，陸委會表示，洪申翰在進對岸海關時，可憑APEC會議邀請函入境，不需要持台胞證。對此，大陸國台辦今未正面回應，僅重申按照「一中原則」和APEC有關諒解備忘錄的規定及慣例處理。

國台辦9日召開例行記者會，面對媒體詢問可否證實洪申翰入境大陸，免持台胞證，發言人陳斌華未正面回應，僅表示「從1991年以來，台灣方面參加APEC會議及活動，均按照『一個中國原則』和APEC有關諒解備忘錄的規定及慣例處理，『今年亦是如此』」。

陸委會副主委梁文傑上周表示，台灣是APEC正式會員，具備完整會員資格，不管會議在哪裡舉辦，都是依循APEC相關規範和慣例參與活動。參加APEC會議的我方官員、我方代表，在進入對岸海關時都是憑APEC會議邀請函進去，不需要持台胞證。

梁文傑說，大陸是今年APEC會議主辦國，截至目前為止，台灣官方代表出席過多場會議，包括經濟部政務次長江文若、時任經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，過程均順利、沒有發生爭議狀況，期望對岸依循APEC既有規則行事。