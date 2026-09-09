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赴陸未逐團登錄要罰？國台辦：民進黨阻撓兩岸往來又一卑劣伎倆

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華9日上午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華9日上午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

交通部觀光署日前發函旅行業者，要求自9月起辦理赴陸考察、旅客自組團業務，需逐團協助旅客完成赴陸行前登錄，否則最高開罰5萬元，引發觀光業者反彈，隨後8日改口稱以宣導、輔導為主。大陸國台辦發言人陳斌華今天批評，這是民進黨當局干擾阻撓兩岸人員往來的又一卑劣伎倆，並稱台灣民眾在大陸旅遊若遇糾紛，可向相關機構或當地台辦聯繫，「這些都不是問題，製造問題的人是民進黨當局」。

針對赴陸未登錄觀光署要罰，陳斌華9日上午在國台辦例行記者會上表示，「這是民進黨當局威脅恐嚇台胞來大陸、干擾阻撓兩岸交流和人員往來的又一卑劣伎倆」，已經引發廣大台胞和觀光業界的反感和不滿。

陳斌華說，兩岸同胞走親走近的願望、兩岸交流合作的大勢不可阻擋，「任何開歷史倒車、違逆民心民意的行為，必遭民意反噬」。對於台方昨天已改口先以宣導、輔導為主，他表示這充分證明了「天下本無事，庸人自擾之」。

有媒體問，觀光署的做法，是否也意味著兩岸在急難救助機制上已毫無交集？陳斌華表示，大陸始終秉持「兩岸一家親」理念，依法保障遊客在內廣大台胞的合法權益。根據大陸《旅遊法》，在大陸旅遊的台灣同胞享有與大陸居民同等法律保護。

他接著指，如果台胞的合法權益受到損害，可根據旅遊投訴處理辦法，向旅遊經營者所在地、旅遊合同（合約）簽訂地或者旅遊糾紛發生地的縣級以上旅遊投訴處理機構投訴，也可撥打12345政務服務便民熱線，或者聯繫當地台辦尋求協助，「這些都不是問題，製造問題的人是民進黨當局。」

國台辦 民進黨 兩岸

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