北韓國慶78周年 習近平向金正恩致賀電

大陸國家主席習近平，9日就北韓國慶78周年，向北韓領導人金正恩致賀電。習近平向金正恩表示，中朝兩國是守望相助、命運與共的社會主義友好鄰邦。「維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的方針。」

俄羅斯總統普亭也向金正恩致賀電，強調與北韓的戰略關係。

根據北韓官媒朝中社公布的文告，習近平表示，願同金正恩一道努力，「繼續加強對兩黨兩國關係的戰略引領，攜手推動各自黨和國家事業發展，持續增進兩國人民的福祉和友誼，為促進地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出更大貢獻」。

韓聯社報導，普亭在賀電中表示，「毋庸置疑的是，我將同金正恩同志一道努力，繼續推動最緊密的共同事業，進一步鞏固我們兩國全面戰略夥伴關係。這完全符合俄羅斯聯邦和朝鮮民主主義人民共和國人民的利益，將為保障地區安全，建立更加正義、多極化的新世界秩序做出貢獻。」

另據新華社，大陸全國人大常委會副委員長彭清華，8日出席北韓駐陸使館舉行的建國78周年招待會。他與北韓駐陸大使李龍男分別致詞，均表示將貫徹落實兩黨兩國最高領導人共識，推動中朝關係高水準發展。

北韓於1948年9月9日成立以金日成為內閣首相的政權，並將這天定為「朝鮮民主主義人民共和國成立日」。除中俄兩國，越南、寮國、柬埔寨、蒙古、瑞典、白俄羅斯、瑞士、辛巴威、新加坡、赤道幾內亞等國領導人也向北韓發送賀電。