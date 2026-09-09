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香港首任特首董建華辭世 享壽89歲

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸全國政協前副主席、香港特區首任行政長官董建華8日晚間辭世，享壽89歲。圖為董建華於2021年6月24日接受中新社訪問。中新社
大陸全國政協前副主席、香港特區首任行政長官董建華8日晚間辭世，享壽89歲。圖為董建華於2021年6月24日接受中新社訪問。中新社

港媒報導，香港特別行政區首任行政長官、大陸前全國政協副主席董建華8日晚間10時於跑馬地養和醫院安詳辭世，享壽89歲。董建華辦公室表示，董建華生為人剛正不阿，胸懷家國，鞠躬盡瘁，高風亮節精神將永垂不朽，長存心中。

明報指，董建華在1997年香港回歸大陸時擔任特區首任特首；2002年時沒有對手的情況下連任；2005年3月以身體不適腳痛為由辭任，其後出任大陸全國政協副主席，近年因身體問題已久未公開露面。

2021年3月，董建華在北京列席大陸全國人大會議開幕會後，離場時不慎在樓梯跌倒，同場的時任香港行政長官林鄭月娥、前特首梁振英上前慰問，有人想扶董建華，但他示意可自己走路。同年7月4日，他出席電影《1921》首映，成為生前最後一次公開露面。

2021年至2026年，董建華連續6年缺席香港七一回歸升旗儀式、慶祝酒會，發言人在2021年10月時向媒體證實，董建華曾在瑪麗醫院接受心臟手術、正在休養。

港媒星島頭條報導，董建華於1937年5月29日生於上海，是香港已故航業巨頭董浩雲長子，家中有一弟三妹，1947年舉家赴港定居，董建華在香港修完中學課程後負笈英國；1960年於利物浦大學學士畢業，取得海事工程理學士學位。

之後他旅居美國，先後在美國通用、董氏集團工作9年，1969回香港幫助管理家族事業。董氏家族集團是當時全球貨櫃輪、乾貨輪及油輪業最具規模的航運機構之一；1982年董浩雲逝世，家族公司、世界七大輪船航運公司之一的東方海外，交予董建華打理。

1996年12月11日，董建華參加香港首任行政長官競選，推選委員會由400人組成，董得票320票當選。大陸國務院在同月16日正式任命董建華為香港首任行政長官、1997年7月1日就職，任期5年。第2屆任期原至2007年，但2005年3月10日，董以健康理由向中央政府請辭，由時任政務司司長曾蔭權代理行政長官。2天後，大陸國務院批准董建華請辭、同日大陸全國政協閉幕會議上，董建華當選為大陸全國政協副主席。

香港 董建華

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