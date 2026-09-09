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見證回歸歷史…香港首任特首董建華病逝 享壽89歲

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
時任中共國家主席江澤民（左），2000年會見赴北京述職的香港特區行政長官董建華（右）。聯合報系資料照
時任中共國家主席江澤民（左），2000年會見赴北京述職的香港特區行政長官董建華（右）。聯合報系資料照

香港政壇指標性人物、首任香港特別行政區行政長官及前全國政協副主席董建華，於8日晚間因病辭世，享壽 89 歲。董建華辦公室隨後證實這項噩耗，透露董建華是在至親隨侍與陪伴下安詳離世，並高度讚揚他一生「胸懷家國、鞠躬盡瘁，其高風亮節的精神，將永垂不朽，長存心中。」

作為香港近代歷史上代表性人物之一，董建華在長達8年的特首任期，不僅見證香港回歸、經歷亞洲金融風暴與 SARS的經濟重創，更因後續的「基本法」第23條立法爭議，為香港的社會政治形態帶來深遠且持續的影響。

董建華是香港傳奇「一代船王」董浩雲的長子。他早年負笈英國利物浦大學研讀機械工程，之後在美國生活十年，曾於美國通用電氣任職。1982年董浩雲逝世，家族公司、世界七大輪船航運公司之一的「東方海外」，交予董建華打理。

從商界跨足政壇後，董建華於1992年獲委任進入港英政府時期的香港行政局。1996年1月，香港特區籌委會在北京成立，時任中共中央總書記、國家主席江澤民，走進150多個籌委之中，「眾裡尋他」，只與董建華一人握手。

江握手後，同年12月11日，董建華勝出首任行政長官選舉，成為香港首任行政長官。並於1997年7月1日香港回歸後宣誓就職，成為歷史上首位帶領香港落實「一國兩制」的特首。彼時的香港、正處於從英國殖民地過渡至中國特別行政區的敏感轉折。

執政初期，董建華大刀闊斧推展宏觀施政，陸續提出「八萬五」建屋目標、數碼港、中藥港以及全面性教育改革等重大藍圖。然而他上任數月就迎頭撞上亞洲金融風暴，香港房市重挫、經濟陷入長達數年的緊縮蕭條，政策推動面臨空前阻力。

2003年，香港更遭遇嚴峻的非典型肺炎（SARS）疫情襲擊，民生經濟雪上加霜；同年政府推動「基本法」第 23 條立法，引發社會巨大反彈，7月1日爆發逾50萬人上街遊行抗議。董建華政府隨後順應民意宣布暫緩立法，展現政治彈性。

董建華於2005年3月，以「健康理由」提前向中央提出辭呈，提早卸下特首重任；同年獲選為全國政協副主席，晉身副國級領導人之列，並參與中美關係外交事務，及成立中美關係交流基金會。

2021年3月初，董建華在北京出席全國人大開幕式後準備離場時，在台上不慎跌倒；他最後一次公開露面是2021年7月出席慶祝中國共產黨成立100周年電影「1921」首映禮。同年9月， 董建華因心臟問題，在醫院進行手術後，就一直在家休養。

2023年，董未連任全國政協副主席，同年9月，董建華宣布卸任團結香港基金，轉任基金會榮譽主席。

香港 香港回歸 董建華

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