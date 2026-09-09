重慶台灣周 洪秀柱：對話管道絕對不能關

第十八屆重慶台灣周昨開幕，國民黨前主席洪秀柱致詞表示，雖然當前兩岸局勢嚴峻，民進黨政府堅持台獨路線，拒不承認九二共識，甚至結合外國勢力，導致兩岸官方往來中斷，嚴重損害人民利益，但愈是在政治低盪、官方對話停滯的時候，民間交流顯得更為重要。

本屆活動主題為「渝台同心，共創未來」，大陸方面致詞的有國台辦副主任彭慶恩、重慶市長陳新武，台灣方面代表為洪秀柱。

針對渝台交流，洪秀柱說，要堅持溝通，交流的門絕對不能夠關，政治分歧可慢慢化解，但對話管道絕對不能關。要深化合作，讓地方中小企業乃至於基層民眾，都能感受到實惠。要拉近兩岸青年，不應只是走馬看花參訪合影，而要在學習、工作中相互理解。

彭慶恩表示，大陸將更加用心傾聽台企心聲，積極完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，落實落細惠及台胞台企政策措施，創造更多機遇。陳新武指，將進一步搭建渝台交流合作平台，鼓勵更多台企參與重慶科技創新和現代化產業體系建設。

重慶出產的「張雪機車」八二○ＲＲ昨也特別在會場展示。由於第一台化整為零進入台灣的張雪機車遭政府查扣，外界關注創辦人張雪預告「最晚明年來台展店」計畫會否生變，品牌新媒體運營負責人尹中意表示「按老闆的話說，正穩步推進；搞不了也要想辦法做」。尹中意提到，近期有台灣民眾到門市參觀、詢問能否試騎，儘管兩岸駕照不通用，仍讓他們在封閉場地試車。