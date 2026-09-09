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加強維穩 蔡奇掌中央社會治理小組

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
中共中央政治局常委蔡奇。路透
中共中央政治局常委蔡奇。路透

香港明報昨刊專欄文章指出，中共去年底再增設一個小組——中共中央社會治理工作領導小組，由中央政治局常委蔡奇擔任組長，目的是加強社會治理工作、維護社會穩定。

新加坡聯合早報則指，根據廈門人民代表大會公布的立法說明顯示，這個未經中共中央正式公布的高層協調機構，最遲已於去年中旬投入運作。

據報導，政大國際關係研究中心主任王信賢分析，有關社會工作事務過去分散在民政、信訪等不同部門，「黨這邊沒有一個抓手」。中社部是在「以黨領政」改革下，把社會治理權力收歸黨內，但缺少跨部門決策中樞，因此再設領導小組。中社部是執行機構，這個小組則是一個頂層設計機構。

被視為中共總書記習近平親信的蔡奇，目前身兼中央書記處第一書記、中央辦公廳主任、中央黨校校長，並時常隨習近平出訪、會見重要外賓，這次再兼任中央社會治理工作領導小組組長，權力再升級。

文章指出，「小組治國」是中共政治一大特色，中共中央設立這些決策議事協調機構，便於跨部門協調，提高效率，目前已有的小組包括中央港澳工作領導小組、中央對台工作領導小組、中央統戰工作領導小組等。

二○二三年，中共中央社會工作部成立，統一領導國家信訪局，聚焦基層治理和社會領域的黨建，將中共黨國機器的控制延展到更多社會角落。中社部成立後，即強化外賣員、快遞員、網約車司機的黨建和管理工作。

去年十一月五日，中共中央社會工作會議在北京舉行，傳達習近平指示，強調社會工作「事關黨長期執政和國家長治久安」。明報文章指，中央社會治理小組大概在此時成立，並由在會上講話的蔡奇擔任組長，出席會議的中央統戰部長李干杰、中央宣傳部長李書磊、中央政法委書記陳文清、中央深改辦常務副主任穆虹等人為副組長。文章認為，該小組應運而生，無疑是為強化社會治理，構建多部門協同配合的工作格局。

蔡奇 中央社 廈門

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