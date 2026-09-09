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陸出超規模擴大 貿易失衡更嚴峻

聯合報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸今年前八個月累計貿易順差達八○五五點一億美元，可望連續第二年突破一兆美元大關。新華社
大陸今年前八個月累計貿易順差達八○五五點一億美元，可望連續第二年突破一兆美元大關。新華社

大陸八月進出口數據表現優於預期，貿易順差一一九○點九億美元，累計今年前八個月貿易順差達八○五五點一億美元，可望連續第二年突破一兆美元大關，但這也讓即將到來的「川習二會」及中歐對話，面臨更嚴峻的貿易失衡問題。

大陸海關總署昨公布，以美元計，八月出口四○一四點四億美元，年增百分之廿五；進口二八二三點六億美元，年增百分之廿八點二；八月貿易順差一一九○點九億美元，高於七月的一一二五億美元。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指出，大陸經濟增長仍依賴出口，大陸與貿易夥伴間的貿易失衡問題正成為決策者討論的關鍵議題，美國已在G二十會議上明確表達關切，將關注本月中美峰會（川習二會）及十月中歐對話中相關議題的處理進展。

張智威認為，歐方已公開呼籲人民幣升值，加上日圓、韓元近期走強，人民幣升值壓力正在累積。但預計今年人民幣匯率調整幅度仍將較為溫和，難以對貿易失衡格局產生重大影響。

大陸海關總署統計分析司司長呂大良指出，八月貨物貿易增勢穩定，出口、進口連續四個月年增率兩位數增長，充分體現大陸完整產業體系對外貿的堅韌支撐，也體現科技創新能力對外貿的有力助推。

央視分析，八月順差規模擴大，核心驅動原因是出口端高成長的拉動作用，一方面全球ＡＩ投資熱潮持續拉動晶片相關產品出口，另一方面大陸國內製造業轉型升級持續釋放紅利，新能源汽車、高技術產品出口保持強勁增長，加上去年八月出口僅百分之四點三的低基期效應，共同推高出口增速。

今年前八月，大陸前三大出口市場東協、歐盟、美國，分別出現百分之廿五點八、百分之十五點三、百分之六點二的年增長，新興市場和傳統市場的需求同步回暖，預計第四季大陸外貿整體將延續「進出口雙向高增、順差維持高位」格局，全年外貿總額及順差有望創下歷史新高。

貿易順差 川習 大陸

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