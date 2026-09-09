赴陸登錄爭議 陸委會人士：這是觀光署跟業者問題

交通部觀光署日前要求旅行業者，辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務，需逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，否則將遭罰，但觀光署昨改口以宣導及輔導業者為主，形同政策轉彎。陸委會昨未有新回應，副主委梁文傑最近說法是，如果個人不願意登錄，也絕對不會強迫。

本報昨詢問陸委會最新政策立場，陸委會僅稱，暫無新回應，以觀光署新聞稿說明。

一名陸委會內部人士稱，「因為這個技術性、執行面的事情是觀光署負責。陸委會沒有什麼特別的意見，基本上這些執行面的事情，陸委會不會去管」。並稱應以觀光署說法為主，「就是觀光署跟旅行業者的問題」。

梁文傑本月三日在陸委會記者會上表示，要求登錄系統的原意是，希望旅行社協助行政單位了解台灣民眾赴陸旅遊概況，但如果個人不願意，也絕對不會強迫，「這只是幫助行政單位了解台灣民眾在陸概況」。

今年四月，有國人赴甘肅旅遊發生事故，陸委會當時表示，建議國人赴陸前登錄系統，以利在陸期間如遇突發及緊急事件時，政府可即時取得聯繫並提供協助。而在西藏吉隆口岸發生土石流災情，也透過登錄系統掌握在西藏的國人人數。

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿指出，原本陸委會就有建立系統，盼赴陸民眾登錄，但無強制性。質疑政府恐需掌握一些資訊，礙於無法強制民眾登錄，只好轉頭來強制規定旅行業者登錄。

欲前往中國大陸旅遊的民眾說，若因政府將中國大陸列為境外敵對勢力，並把中國大陸、香港、澳門的旅遊警示燈號設為「橙色」，那就不應該雙標，所有「橙色」旅遊警示燈的國家都應該需要填報，若只有前往中國大陸需要，就是政府在帶頭挑事。