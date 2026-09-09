聽新聞
0:00 / 0:00

赴陸登錄爭議 陸委會人士：這是觀光署跟業者問題

聯合報／ 記者張鈺琪胡瑞玲／綜合報導
近日觀光署發函旅行社，要求業者組織赴陸考察團、交流團或民眾自組團時，必須逐團協助旅客完成赴陸行前登錄，否則可能開罰。對此陸委會僅稱，以觀光署新聞稿說明。聯合報系資料照
近日觀光署發函旅行社，要求業者組織赴陸考察團、交流團或民眾自組團時，必須逐團協助旅客完成赴陸行前登錄，否則可能開罰。對此陸委會僅稱，以觀光署新聞稿說明。聯合報系資料照

交通部觀光署日前要求旅行業者，辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務，需逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，否則將遭罰，但觀光署昨改口以宣導及輔導業者為主，形同政策轉彎。陸委會昨未有新回應，副主委梁文傑最近說法是，如果個人不願意登錄，也絕對不會強迫。

本報昨詢問陸委會最新政策立場，陸委會僅稱，暫無新回應，以觀光署新聞稿說明。

一名陸委會內部人士稱，「因為這個技術性、執行面的事情是觀光署負責。陸委會沒有什麼特別的意見，基本上這些執行面的事情，陸委會不會去管」。並稱應以觀光署說法為主，「就是觀光署跟旅行業者的問題」。

梁文傑本月三日在陸委會記者會上表示，要求登錄系統的原意是，希望旅行社協助行政單位了解台灣民眾赴陸旅遊概況，但如果個人不願意，也絕對不會強迫，「這只是幫助行政單位了解台灣民眾在陸概況」。

今年四月，有國人赴甘肅旅遊發生事故，陸委會當時表示，建議國人赴陸前登錄系統，以利在陸期間如遇突發及緊急事件時，政府可即時取得聯繫並提供協助。而在西藏吉隆口岸發生土石流災情，也透過登錄系統掌握在西藏的國人人數。

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿指出，原本陸委會就有建立系統，盼赴陸民眾登錄，但無強制性。質疑政府恐需掌握一些資訊，礙於無法強制民眾登錄，只好轉頭來強制規定旅行業者登錄。

欲前往中國大陸旅遊的民眾說，若因政府將中國大陸列為境外敵對勢力，並把中國大陸、香港、澳門的旅遊警示燈號設為「橙色」，那就不應該雙標，所有「橙色」旅遊警示燈的國家都應該需要填報，若只有前往中國大陸需要，就是政府在帶頭挑事。

觀光署 陸委會 梁文傑

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

赴陸不登錄罰旅行社被罵翻 觀光署改口：先宣導、輔導不會直接罰

觀光署：赴陸團體登錄 不涉及旅客個資

觀光署拚國際旅客重遊 消費金吸引新加坡東南亞等國

國旅補助今最一天登錄 明早11時公布生日券中獎名單

相關新聞

首度熱線 習通話英相 維護多邊主義

大陸國家主席習近平昨日應約與英國首相柏能通電話。習近平在通話中表示，中英共同利益大於分歧，雙方應當超越分歧、求同存異，做大互利合作的蛋糕，並指雙方都支持多邊主義及開放貿易。據陸方發布，柏能稱英方願保持對中政策連續性，發展長期穩定戰略夥伴關係，並指「英方在台灣問題上的立場沒有改變」。

陸出超規模擴大 貿易失衡更嚴峻

大陸八月進出口數據表現優於預期，貿易順差一一九○點九億美元，累計今年前八個月貿易順差達八○五五點一億美元，可望連續第二年突破一兆美元大關，但這也讓即將到來的「川習二會」及中歐對話，面臨更嚴峻的貿易失衡問題。

加強維穩 蔡奇掌中央社會治理小組

香港明報昨刊專欄文章指出，中共去年底再增設一個小組——中共中央社會治理工作領導小組，由中央政治局常委蔡奇擔任組長，目的是加強社會治理工作、維護社會穩定。

重慶台灣周 洪秀柱：對話管道絕對不能關

第十八屆重慶台灣周昨開幕，國民黨前主席洪秀柱致詞表示，雖然當前兩岸局勢嚴峻，民進黨政府堅持台獨路線，拒不承認九二共識，甚至結合外國勢力，導致兩岸官方往來中斷，嚴重損害人民利益，但愈是在政治低盪、官方對話停滯的時候，民間交流顯得更為重要。

赴陸登錄爭議 陸委會人士：這是觀光署跟業者問題

交通部觀光署日前要求旅行業者，辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務，需逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，否則將遭罰，但觀光署昨改口以宣導及輔導業者為主，形同政策轉彎。陸委會昨未有新回應，副主委梁文傑最近說法是，如果個人不願意登錄，也絕對不會強迫。

國人赴陸大增 學者：設限無意義、應回歸市場機制

民進黨政府持續維持禁團令，禁止台灣旅行社組團赴陸旅遊，原意在於風險控管與兩岸情勢考量。但政策實施至今，台灣旅客赴陸旅遊人數不減反增，學者指出，禁團令、赴陸登錄等措施都沒有意義，政府政策就應回歸市場機制，不然就回到戒嚴時期，一點灰色地帶都不留。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。