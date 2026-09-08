英首相柏能與習近平通話：發展長期穩定戰略夥伴關係

大陸國家主席習近平8日晚應約同英國首相柏能（Andy Burnham）通電話，港媒明報指，這是柏能7月就任後首度與習近平通話。新華社報導，習近平表示，中英共同利益大於分歧，應加強互利合作；據陸方通稿，柏能稱英方願保持對華政策連續性，發展長期穩定戰略夥伴關係，並表示「英方在台灣問題上的立場沒有改變」。

據新華社報導，習近平在電話中首先向柏能就任英國首相祝賀，指出中英是全面戰略夥伴，雖然兩國社會制度和國情不同，但共同利益大於分歧，雙方應當互尊互信、超越分歧、求同存異，做大互利合作的蛋糕。

習近平說，兩國政府都致力於發展經濟、改善民生，可以優勢互補、相互助力。中國「十五五」時期將進一步擴大教育、醫療、金融對外開放，這些都是兩國合作有潛力的領域。

他認為，中英都是科技大國，都有豐富的教育、文化、體育等資源，應當保持開放前瞻意識，加強各領域交流合作。希望英方充分保障中國投資者合法權益。

習近平還指出，中英兩國作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，都支持多邊主義、開放貿易，維護聯合國核心地位，要加強在聯合國、二十國集團、世界貿易組織等框架內的溝通和協作，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

在陸方通稿中，柏能表示，他曾長期擔任曼徹斯特市長，與中國有著多年友好交往。習近平2015年對英國進行國是訪問時曾到訪曼徹斯特，對推動當地與中方的交流產生重要影響。英方願保持對華政策連續性，堅定不移發展英中長期穩定的戰略夥伴關係。英方願同中方開展高層交往，推動兩國各領域合作，加強人文交流，將雙邊關系恢復到歷史最高水準，更好造福兩國人民。

柏能還說道，「英方在台灣問題上的立場沒有改變。」在當前動蕩複雜的國際變局下，作為安理會常任理事國，英中應推動通過對話解決國際熱點問題，共同應對氣候變化等全球性挑戰，攜手維護世界穩定繁榮。同時，柏能讚賞中方高效有力應對西藏吉隆遭受泥石流災害，感謝中方為受影響的英國公民提供協助。