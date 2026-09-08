任內落馬 中國應急管理部前部長王祥喜被雙開

中國官方今天公布，在任內落馬的中國應急管理部前中共黨委書記、前部長王祥喜嚴重職務違法並涉嫌受賄，且在中共「18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣」，給予「雙開」（開除黨籍和公職）處分。

中共中央紀委國家監委網站今天公布立案審查調查結果指出，王祥喜違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規參加用公款支付的宴請；在幹部職務晉升工作中違規為他人謀取利益；利用職務上的影響為特定關係人經營活動謀取利益；利用職務便利為他人在工程項目承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

調查認為，王祥喜嚴重違反組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

經中共中央紀委常委會會議研究並報中共中央政治局會議審議，決定給予王祥喜開除黨籍處分；由中國國家監委給予開除公職處分；終止他的中共20大代表資格；收繳違紀違法所得；並將涉嫌犯罪問題移送檢察機關，依法審查起訴，所涉財物一併移送。

中共中紀委國家監委1月31日在官網公布，王祥喜涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。他是2026開年以來，中國第2位落馬的正部級高官。

在公布被調查的前4天（1月27日），王祥喜還主持應急管理部黨委召開的2025年度民主生活會，這是他最後一次公開露面。隨後他缺席1月29日的重要會議，社群即盛傳他被帶走調查。