又被賴總統激到 陸外交部：台灣從不是國家今後也無可能

針對總統賴清德日前再度指出，中國大陸錯誤運用2758號決議文，台灣就是一個主權獨立的國家，不屬於中華人民共和國，大陸外交部發言人毛寧8日在例行記者會回應稱，「台灣從來不是一個國家，今後也絕無可能。」

賴總統本月5日出席全國律師聯合會第79屆律師節晚宴時表示，中國除文攻武嚇、對台灣統戰滲透，在國際上也錯誤運用聯合國第2758號決議文，聲稱台灣是中華人民共和國的一部分，但不管是「開羅宣言」、「波茨坦宣言」，甚至連「舊金山合約」等二次大戰的文件，都無法證明台灣是中華人民共和國的一部分。

賴總統指出，聯合國第2758號決議文只是在解決中華人民共和國在聯合國的代表權席位問題，跟台灣根本沒有關係，因此希望全律會未來無論在國內外都能為台灣發聲，告訴大家，台灣就是一個主權獨立的國家，不屬於中華人民共和國。

對此，毛寧指出，賴清德當局肆意歪曲聯大第2758號決議，再次暴露台獨分裂本質，其謬論改變不了兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，撼動不了國際社會堅持一個中國的穩固格局。

毛寧稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是不可撼動的歷史和法理事實。1943年，中美英三國政府發表「開羅宣言」，明確規定將日本竊取的台灣歸還中國。1945年「波茨坦公告」重申，「『開羅宣言』之條件必將實施」。這一系列具有國際法效力的文件都清晰確認了中國對台灣的主權。

毛寧強調，聯大第2758號決議鄭重確認了一個中國原則，該決議明確規定，恢復中華人民共和國的一切權利，承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確了中國在聯合國的席位只有一個，不存在「兩個中國」「一中一台」。