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日本指稱中共軍事偵察機連續5天 在東海上空飛行

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本國防部統合幕僚監部7日在官網發布，從9月3日至9月7日，連續五天發現中共運-9軍事偵察機在長崎縣男女群島近海和沖繩本島近海的東海上空飛行。圖／截自日本國防部統合幕僚監部官網
日本國防部統合幕僚監部7日在官網發布，從9月3日至9月7日，連續五天發現中共運-9軍事偵察機在長崎縣男女群島近海和沖繩本島近海的東海上空飛行。圖／截自日本國防部統合幕僚監部官網

日本國防部統合幕僚監部7日在官網發布，從9月3日至9月7日，連續五天發現中共運-9軍事偵察機在長崎縣男女群島近海和沖繩本島近海的東海上空飛行。

通報稱，日本航空自衛隊戰機連日緊急升空應對。日本國防部正持續警戒中方軍機動向。

日本國防部介紹，上述中共軍機均從中國大陸方向飛入東海，之後返回中國大陸方向，未侵犯日本領空。

根據日本國防部統合幕僚監部官網，9月3日下午，一架中共運-9型電子偵察機從大陸起飛，掠過東海，先抵達長崎縣男女群島以南的海域，隨後轉向西南，沿著琉球群島的周邊劃出一個廣闊的弧線，直至抵達沖繩本島的西北部，隨後調頭返航。

日本防衛省統合幕僚監部迅速發布公告，確認這架運-9的存在。航空自衛隊西部方面隊的戰鬥機立即升空，對其進行緊急跟蹤與監視，並拍攝相關照片。

從9月3日至7日，運-9連續五天在琉球群島西側空域進行巡邏飛行，未曾間斷。日本防衛省每日發佈相關通報，航空自衛隊也每日出動F15-J戰鬥機進行跟蹤監視，並拍照記錄。

東海 日本 中共

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