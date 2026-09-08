聽新聞
0:00 / 0:00
日本指稱中共軍事偵察機連續5天 在東海上空飛行
日本國防部統合幕僚監部7日在官網發布，從9月3日至9月7日，連續五天發現中共運-9軍事偵察機在長崎縣男女群島近海和沖繩本島近海的東海上空飛行。
通報稱，日本航空自衛隊戰機連日緊急升空應對。日本國防部正持續警戒中方軍機動向。
日本國防部介紹，上述中共軍機均從中國大陸方向飛入東海，之後返回中國大陸方向，未侵犯日本領空。
根據日本國防部統合幕僚監部官網，9月3日下午，一架中共運-9型電子偵察機從大陸起飛，掠過東海，先抵達長崎縣男女群島以南的海域，隨後轉向西南，沿著琉球群島的周邊劃出一個廣闊的弧線，直至抵達沖繩本島的西北部，隨後調頭返航。
日本防衛省統合幕僚監部迅速發布公告，確認這架運-9的存在。航空自衛隊西部方面隊的戰鬥機立即升空，對其進行緊急跟蹤與監視，並拍攝相關照片。
從9月3日至7日，運-9連續五天在琉球群島西側空域進行巡邏飛行，未曾間斷。日本防衛省每日發佈相關通報，航空自衛隊也每日出動F15-J戰鬥機進行跟蹤監視，並拍照記錄。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。