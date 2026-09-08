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參觀張雪機車 洪秀柱笑問：可不可以替腿短的人設計矮一點？

聯合報／ 特派記者陳宥菘／重慶即時報導
第18屆重慶台灣周8日上午開幕，會場內特別擺出一台張雪機車820RR，國民黨前主席洪秀柱、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、國台辦副主任彭慶恩等人在抵達會場時先前往展示台參觀，並聽取工作人員介紹。記者陳宥菘／攝影
第18屆重慶台灣周8日上午開幕，會場內特別擺出一台張雪機車820RR，國民黨前主席洪秀柱、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、國台辦副主任彭慶恩等人在抵達會場時先前往展示台參觀，並聽取工作人員介紹。記者陳宥菘／攝影

第18屆重慶台灣周8日上午開幕，會場內特別擺出一台張雪機車820RR，吸引眾多與會台商、台青打卡拍照。受邀出席活動的國民黨前主席洪秀柱也特別駐足觀賞，現場工作人員問「柱柱姐要不要試坐？」洪秀柱笑稱自己跨不上去，喊話「你們可不可以替腿短的人設計比較矮一點？」對方則回應稱，這台車型更加「戰鬥」一點，後續還會研發經典車型。

本屆重慶台灣周主題為「渝台同心 共創未來」。大陸方面包括大陸國台辦副主任彭慶恩、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、重慶市長陳新武等出席，台灣方面嘉賓有洪秀柱、兩岸企業家峰會台灣方面副理事長毛治國等人。

在開幕式前，郭金龍、洪秀柱等人先後抵達會場，並在會場外大廳的張雪機車展示台旁駐足，聽工作人員介紹機車，彭慶恩、陳新武等大陸官員也在旁陪同。洪秀柱提到台灣第一台張雪機車被民進黨政府沒收，張雪說「要送到統一為止」的事情。她在收到工作人員贈送的賽車帽和周邊商品後還開玩笑地說，「這個要收好，回過頭再來跟他要一輛真的（機車）」。

洪秀柱在開幕式上致詞則說，重慶作為大陸西部大開發與「一帶一路」的樞紐地位，吸引了無數的台商台企在這此生根發展，從電子資訊、精密製造到服務業、文創、農業與青年創業，重慶與台灣的優勢互補，合作空間絕對是無限的寬廣。

洪秀柱接著說，令人遺憾的是，當前兩岸局勢嚴峻，民進黨政府堅持台獨路線，拒不承認九二共識，甚至結合外國勢力，導致兩岸官方往來中斷，嚴重損害了人民的利益。但是，越是在政治低盪、官方對話停滯的時候，民間的交流就更顯得更為重要。

針對渝台交流，洪秀柱提出三點方向，一是堅持溝通，交流的門絕對不能夠關，政治上的分歧可以慢慢的化解，但對話的管道絕對不能關閉。二是深化合作，共享發展紅利，要讓企業、地方中小企業乃至於基層的民眾，都能夠切實的感受到交流合作帶來的實惠。三是拉近青年朋友，促進心靈契合，兩岸青年不應該只是走馬看花的參訪合影，而應該一起學習、工作、創業，在真實的生活相處中互相理解，才能夠建立深厚的友誼。

第18屆重慶台灣周8日上午開幕，國民黨前主席洪秀柱出席致詞。記者陳宥菘／攝影
第18屆重慶台灣周8日上午開幕，國民黨前主席洪秀柱出席致詞。記者陳宥菘／攝影

張雪機車 洪秀柱 可不可

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