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中國學者指人口屬寶貴戰略資源鼓吹多生 質疑四起指道德綁架

中央社／ 台北8日電

中國網紅學者金燦榮近來連日針對中國人口問題發表文章，指中國正在跟「整個西方大約10億人」競爭，人口是「極其寶貴的戰略資源」，官方的「政策力度要加大一些」。這一說法卻遭到眾多中國網友質疑，有人直指以國家競爭為由呼籲生育，是「對底層普通人的道德綁架」。

綜合中國媒體報導，金燦榮5日起在其新浪微博帳號連續發表文章，持續強調中國人口數量下滑值得重視，近日引發熱議。

金燦榮在其中1篇文章中說，中國跟西方競爭「不只是跟美國那3億多人競爭，而是跟整個西方大約10億人競爭。人口是極其寶貴的戰略資源，人口問題是極為關鍵的戰略問題」。

他又說，人口變化是個慢變量，3、5年甚至10年、8年都看不出來「對中華民族的衝擊」。但這個問題已經「非常緊迫，拖不得了」，本來就很難解決，如果不給予高度重視，「那以後就相當麻煩了」。

金燦榮呼籲，中國各級黨委、政府「在思想上要有緊迫感，政策力度加大一些，執行上有力一些」，盡最大努力減緩人口下滑的趨勢。

他並對「人口越少人均資源越多」的觀點反駁說，龐大的人口基數是中國人才紅利和工程師紅利的重要來源之一；但生源大幅減少後，即使投入充足師資，也未必能培養出更多頂尖人才。

金燦榮說，中國現有促進生育的措施力度仍較溫和，需要進一步加力，解決人口問題背後的深層問題。雖然這需要投入大量資金和資源，也需要時間解決，但是越拖，未來要付出的代價就越大。

金燦榮的這些文章近來在中國網路上引發熱議，但質疑者居大多數。其中有人直指，「國家要面對10億西方對手，是宏大命題；可我面對的是房貸、學費、育兒開銷三座大山」；有人則說「生孩子的成本是家庭承擔，大國競爭的宏大責任，不該全部壓在普通年輕人身上」；有人則質問金燦榮說，「那你的兒女又生了幾個呢」？

有中國網友則認為，科技進步可抵銷部分勞動力缺口，不必過度渲染人口焦慮；有人則表示，以國家競爭為由呼籲生育，是「對底層普通人的道德綁架」，應先解決財富分配不均、中年失業及就業困難等問題；有人則直言，「免費發一套房子，我就多生兩個孩子」。

人口 綁架 金燦榮

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