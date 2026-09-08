快訊

旅美教授稱大寶交換資格恐被剔除 蔣萬安：他講的話還能信？

路過台北花1百獨得頭獎！9.1億男反應淡定 「幸運面相」曝光

分手Joeman後驗出性病！蕭伊遭二度傷害：每天都像在地獄

聽新聞
0:00 / 0:00

中巴深化防務合作 巴國軍方影片疑現大陸飛彈系統

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
巴基斯坦軍方在官方X帳號發布武器裝備宣傳影片，畫面在第27至28秒出現一輛配備大型長方形雷達陣列的六輪軍車，外形與大陸紅旗-17A短程地對空飛彈系統相似。 圖／截自巴基斯坦武裝部隊X帳號影片
巴基斯坦軍方在官方X帳號發布武器裝備宣傳影片，畫面在第27至28秒出現一輛配備大型長方形雷達陣列的六輪軍車，外形與大陸紅旗-17A短程地對空飛彈系統相似。 圖／截自巴基斯坦武裝部隊X帳號影片

巴基斯坦軍方在官方X帳號，發布武器裝備宣傳影片。畫面在第27至28秒出現一輛配備大型長方形雷達陣列的六輪軍車，外形與紅旗-17A短程地對空飛彈系統相似，但巴基斯坦官方沒有說明這款裝備的型號。

影片顯示，兩國在2025年印巴衝突後，可能進一步深化防務合作。

彭博報導，如果巴基斯坦確實採購紅旗-17A，這將是大陸首次向巴基斯坦出售這款系統；大陸武器出口海外的消息，有時會在正式公布前透過相關影像曝光。

紅旗-17A由中國航太科工集團研製，2019年首次在中共建政閱兵中公開亮相。能夠攔截進入空域的多性能作戰飛機、隱身飛機、巡航飛彈等空中目標，具有行進間空域搜索、目標識別、跟蹤和短停射擊的能力，主要掩護重要目標作戰部隊的空中安全。

據國際戰略研究所估計，解放軍擁有約200套紅旗-17和50套紅旗-17A系統。

斯德哥爾摩國際和平研究所的數據顯示，塞爾維亞和塔吉克斯坦近年也採購了紅旗-17A的出口型號紅旗-17AE。

中巴軍事合作在2025年印巴衝突後受到國際關注。巴基斯坦當時動用大陸製造的殲-10C戰鬥機，並稱擊落多架印度軍機，包括法國製造的飆風戰鬥機。

印度空軍則稱，在衝突期間摧毀約12架巴基斯坦軍機，包括至少五架F-16或梟龍等先進戰鬥機。雙方的軍機損失情況至今仍有爭議，分析人士也對兩國所宣稱的戰果持保留態度。

影片 大陸 巴基斯坦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

解放軍二赴埃及航展 戰機、預警機等多機型將亮相

路透示警 陸正積極研發軍用人形機器人

日本加速部署「台灣有事」！專家點出歐洲可能角色 讓美軍專心顧台海

解放軍報喊話「機器人變戰鬥員」 陸研究軍用人形機器人…離投入戰鬥有多遠？

相關新聞

陸國安部主導兩岸諜戰劇「交鋒」上映 頻提李登輝受關注

由大陸國家安全部主導創作的台海諜戰劇「交鋒」本月6日正式上映，該劇罕見地以已故前總統李登輝1995年訪問美國引爆台海危機為背景，講述橫跨20年、號稱改編真實事件的兩岸諜戰故事，不少大陸觀眾在看過前四集後直呼「尺度好大」！

中巴深化防務合作 巴國軍方影片疑現大陸飛彈系統

巴基斯坦軍方在官方X帳號，發布武器裝備宣傳影片。畫面在第27至28秒出現一輛配備大型長方形雷達陣列的六輪軍車，外形與紅旗-17A短程地對空飛彈系統相似，但巴基斯坦官方沒有說明這款裝備的型號。

港媒指中共增設「中央社會治理小組」 蔡奇任組長

香港明報《中國透視》專欄指出，中共去年底又增設一個小組——中共中央社會治理工作領導小組，由中央政治局常委蔡奇擔任組長，目的是加強社會治理工作、維護社會穩定。

重慶台灣周開幕 陸國台辦副主任：更用心傾聽台商心聲

大陸國台辦副主任彭慶恩8日在「重慶台灣周」開幕式表示，將更加用心傾聽台商台企的心聲，積極完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，落實落細惠及台胞台企的政策措施，共創兩岸融合發展。新任重慶市長陳新武表示，將進一步搭建渝台交流合作平台，鼓勵更多台資企業參與重慶科技創新和現代化產業體系建設。

加強港人對中共認同 港府將設「國家發展和成就館」

據香港文匯報報導，香港特區政府計畫在北部都會區古洞北市中心設立「國家發展和成就館」，以增強港人對中國大陸和中華優秀傳統文化的認同，並全面地向香港市民展示中國大陸發展的歷史和資料。

中共備戰日常化！陸發改委設立「國防動員司」

大陸新修訂「國防動員法」於十月一日實施前，港媒稱，統籌經濟發展大計的大陸國家發改委近日配合設立「國防動員綜合司」，承擔國動委（國家國防動員委員會）日常工作。分析指，大陸已將備戰日常化，由發改委擔重任。這場國防動員改革或汲取了俄烏戰爭的經驗，該戰事凸顯現代戰爭比拚的不只是前線兵力，也包括科技、運輸、工業產能和社會支撐長期戰爭的能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。