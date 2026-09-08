中巴深化防務合作 巴國軍方影片疑現大陸飛彈系統

巴基斯坦軍方在官方X帳號，發布武器裝備宣傳影片。畫面在第27至28秒出現一輛配備大型長方形雷達陣列的六輪軍車，外形與紅旗-17A短程地對空飛彈系統相似，但巴基斯坦官方沒有說明這款裝備的型號。

影片顯示，兩國在2025年印巴衝突後，可能進一步深化防務合作。

彭博報導，如果巴基斯坦確實採購紅旗-17A，這將是大陸首次向巴基斯坦出售這款系統；大陸武器出口海外的消息，有時會在正式公布前透過相關影像曝光。

紅旗-17A由中國航太科工集團研製，2019年首次在中共建政閱兵中公開亮相。能夠攔截進入空域的多性能作戰飛機、隱身飛機、巡航飛彈等空中目標，具有行進間空域搜索、目標識別、跟蹤和短停射擊的能力，主要掩護重要目標作戰部隊的空中安全。

據國際戰略研究所估計，解放軍擁有約200套紅旗-17和50套紅旗-17A系統。

斯德哥爾摩國際和平研究所的數據顯示，塞爾維亞和塔吉克斯坦近年也採購了紅旗-17A的出口型號紅旗-17AE。

中巴軍事合作在2025年印巴衝突後受到國際關注。巴基斯坦當時動用大陸製造的殲-10C戰鬥機，並稱擊落多架印度軍機，包括法國製造的飆風戰鬥機。

印度空軍則稱，在衝突期間摧毀約12架巴基斯坦軍機，包括至少五架F-16或梟龍等先進戰鬥機。雙方的軍機損失情況至今仍有爭議，分析人士也對兩國所宣稱的戰果持保留態度。