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重慶台灣周開幕 陸國台辦副主任：更用心傾聽台商心聲

聯合報／ 特派記者陳宥菘／重慶即時報導
第十八屆重慶台灣周8日上午開幕，大陸國台辦副主任彭慶恩出席致詞。記者陳宥菘／攝影
第十八屆重慶台灣周8日上午開幕，大陸國台辦副主任彭慶恩出席致詞。記者陳宥菘／攝影

大陸國台辦副主任彭慶恩8日在「重慶台灣周」開幕式表示，將更加用心傾聽台商台企的心聲，積極完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，落實落細惠及台胞台企的政策措施，共創兩岸融合發展。新任重慶市長陳新武表示，將進一步搭建渝台交流合作平台，鼓勵更多台資企業參與重慶科技創新和現代化產業體系建設。

第十八屆重慶台灣周8日上午開幕，活動主題為「渝台同心 共創未來」。大陸方面包括彭慶恩、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、重慶市長陳新武等出席，台灣方面嘉賓有國民黨前主席洪秀柱、兩岸企業家峰會台灣方面副理事長毛治國等人。

彭慶恩致詞表示，在「十五五」開局之年，這次活動對推進渝台創新深度融合，推動兩岸企業協作發展具有重要意義。大陸更高質量的發展，將為兩岸經濟融合發展注入更充沛的動能，為台商、台胞台青發展提供更廣闊的舞台。

彭慶恩說，大陸將更加用心用情傾聽台商台企的心聲，全心全意增進兩岸同胞福祉，積極完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，落實落細惠及台胞台企的政策措施，為廣大台商台企融入新發展格局創造更多機遇，讓廣大台灣同胞共享中國式現代化發展機遇，共創兩岸融合發展。

他並批評「民進黨當局」和「台獨分子」煽動對抗、操弄脫鉤，極力限縮兩岸同胞交流往來，指今年上半年兩岸人員往來達到311.9萬人次，年增22.1%，「事實一再證明，兩岸同胞走近走親的願望不可阻擋，兩岸融合發展的勢頭不可逆轉」。他呼籲台胞堅持一中原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，積極參與兩岸交流合作和融合發展。

8月剛當選重慶市長的陳新武表示，多年來，重慶秉持「兩岸一家親」理念持續深化渝台經貿人文往來。重慶聚集廣達、英業達、華碩、宏碁等2400多家台資企業，去年渝台貿易額752.4億元人民幣，增長38.1%，今年1至7月增長了65.6%，重慶成為台胞台企投資興業的重要目的地。今年上半年來，來渝台胞達22萬人次，增長75%，現有3200多名台胞常駐重慶。

陳新武說，重慶會進一步搭建渝台交流合作平台，鼓勵更多台資企業參與重慶科技創新和現代化產業體系建設，進一步完善服務保障機制，落實台胞同等待遇政策，用心用情用力為台胞台商台企辦實事、解難事、做好事。

第十八屆重慶台灣周8日上午開幕，新任重慶市長陳新武出席致詞。記者陳宥菘／攝影
第十八屆重慶台灣周8日上午開幕，新任重慶市長陳新武出席致詞。記者陳宥菘／攝影

第十八屆重慶台灣周8日上午開幕，活動主題為「渝台同心 共創未來」。記者陳宥菘／攝影
第十八屆重慶台灣周8日上午開幕，活動主題為「渝台同心 共創未來」。記者陳宥菘／攝影

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