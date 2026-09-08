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加強港人對中共認同 港府將設「國家發展和成就館」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
香港特區政府近年不斷強化港人對中共的認同，目前更計畫設立「國家發展和成就館」。圖為香港培僑中學早前新學年開學典禮舉行的升旗儀式資料照。 中新社
香港特區政府近年不斷強化港人對中共的認同，目前更計畫設立「國家發展和成就館」。圖為香港培僑中學早前新學年開學典禮舉行的升旗儀式資料照。 中新社

據香港文匯報報導，香港特區政府計畫在北部都會區古洞北市中心設立「國家發展和成就館」，以增強港人對中國大陸和中華優秀傳統文化的認同，並全面地向香港市民展示中國大陸發展的歷史和資料。

報導稱，香港特區行政長官李家超下周發表的施政報告將公布，為推廣愛國主義教育，特區政府康文署正與中國國家博物館、中國共產黨歷史展覽館等機構商討籌劃「國家發展和成就館」，以專館形式展示中國在科技、文化、體育等不同方面的重大發展和成就，同時彰顯香港的獨特優勢以及其融入和服務國家發展大局的重要角色。

文匯報稱，康文署轄下博物館明年還將舉辦介紹中國發展和成就的大型專題展覽。

李家超2023年施政報告就曾提出要設立介紹中國發展和成就的博物館，後於2024年底決定選址北都古洞北市中心。香港文化體育及旅遊局長羅淑佩今年6月表示，建築署正就建築工程進行可行性研究，政府亦同步就該館的策展積極與大陸相關博物館展開討論。

香港愛國主義教育工作小組組長陳清霞告訴文匯報，專館對香港的愛國主義教育具有里程碑意義，可望成為極具價值的愛國主義教育基地，讓香港市民尤其青少年近距離、全方位認識中國的奮鬥歷程與輝煌成就。

陳清霞期望該館未來展示可涵蓋多個具代表性內容，如中國在航天領域的嫦娥探月、載人航天工程；重大賽事與體育事業發展成果；以及科技自立自強、文化傳承創新等主題，透過實物複製件、模型、多媒體等多元形式呈現，讓「宏大的發展故事」有具體的載體。

陳清霞還表示，該專館可成為學校的「第二課堂」，設立小小導賞員、專題講座、工作坊等活動；亦可參考現有文博合作經驗，開發流動數位展覽套件，把部分內容帶到不同地區學校。

港府 中共 對中

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