港媒指中共增設「中央社會治理小組」 蔡奇任組長

香港明報《中國透視》專欄指出，中共去年底又增設一個小組——中共中央社會治理工作領導小組，由中央政治局常委蔡奇擔任組長，目的是加強社會治理工作、維護社會穩定。

文章稱，「小組治國」是中國政治一大特色，中共中央透過設立這些決策議事協調機構，便於跨部門協調，提高效率，目前已有的小組包括：中央港澳工作領導小組、中央對台工作領導小組、中央統戰工作領導小組等

中共中央總書記習近平高度重視社會治理，他曾指出：「縱觀各國治理實踐，如果社會治理跟不上經濟發展步伐，各種社會矛盾和問題得不到有效解決，不僅經濟發展難以為繼，整個社會也可能陷入動盪。」

2023年，中共中央社會工作部成立，統一領導國家信訪局，聚焦基層治理和社會領域的黨建，將黨國機器的控制延展到更多社會角落。中社部成立後，即強化外賣員、快遞員、網約車司機的黨建和管理工作。

《中國透視》表示，去年11月5至6日，中央社會工作會議在北京召開，傳達習近平指示，強調社會工作「事關黨長期執政和國家長治久安」，「要健全社會工作體制機制」，「突出抓好新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨的建設」。

文章指出，中央社會治理小組大概在此時成立，並由在會上講話的蔡奇擔任組長，出席會議的中央統戰部長李干杰、中央宣傳部長李書磊、中央政法委書記陳文清、中央深改辦常務副主任穆虹等領導人為副組長。

今年4月3日，河南省社旗縣委社會工作部召開會議，披露「中央社會治理工作領導小組已設立，辦公室設在中社部」，「省委社會治理工作領導小組已成立，辦公室設在省委社會工作部，領導小組下設7個專項工作小組」。8月26日，浙江淳安縣委常委召開會議也提到，「傳達中央社會治理工作領導小組會議精神」。

明報認為，該小組應運而生，無疑是為強化社會治理，構建多部門協同配合的工作格局。今年7月，中共中央、國務院印發《關於加強新時代社會工作的意見》，強調要「不斷增強黨在新興領域的號召力凝聚力影響力」，「抓好互聯網平台企業黨建工作，探索科技創新型企業黨建工作新路徑」，改進信訪工作，「把矛盾解決在萌芽狀態、化解在基層」。

中社部則在《人民日報》撰文解讀指出，當前大國博弈更複雜激烈，中國發展環境面臨深刻複雜變化，改革進入攻堅期和深水區，各類矛盾風險呈現出交織疊加的新特點、新情況。必須堅定不移走中國特色社會主義社會治理之路，及時化解矛盾、有效防範風險，增強社會韌性，始終做到「風景這邊獨好」。