路透：共軍加速研究人形機器人 設想用於城鎮戰

路透社查閱逾100份中國軍方採購公告、學術研究、專利、官方出版物、政府紀錄及國防企業資料，發現中國正在加速研究人形機器人的軍事用途，並規劃最終在戰時部署這些機器人。

相關工作在去年及今年獲進一步推動，重點擺在機器人感知、操作能力及訓練資料。

路透社今天報導，中國人民解放軍東部戰區去年12月發布一段人工智慧（AI）生成的影片，呈現人形機器人與四足機器人等軍事機器人，在假想的未來衝突中壓倒台灣的防禦力量。

另外，中國國防科技大學研究人員在去年8月發表的一篇論文中，描述6部「戰鬥機器人」（包括人形機器人、機器狗或無人車輛）分組與地面部隊一起逐層、逐房清剿敵軍占領的大樓。該研究模擬的城鎮戰部隊，使用的是作者預測未來5至10年內可能投入使用的裝備。

台灣國防安全研究院分析員周若敏表示，若人形機器人的平衡、感知及續航能力改善，可能可以用於建築物、隧道及船艦內部等環境，它們的雙手和雙腳理論上可結合移動、攀爬與操作能力；但若是較簡單的偵察或後勤任務，四足、履帶式或輪式機器人通常成本更低，也更容易大規模部署。

根據美國銀行全球研究（BofA Global Research）的資料，中國製造商在2025年約占全球人形機器人出貨量的95%。這種商業上的主導地位，讓解放軍得以發展軍事應用。

不過，路透社並未發現中國已將武裝人形機器人部署到解放軍作戰部隊的證據。這些機器人目前仍然高度耗能，而且在受控的展示環境之外可靠性不足。

美國卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）機械工程教授強生（Aaron Johnson）表示，戰場環境有許多變數，會以難以預測的方式挑戰機器人的能力。

中國也不是唯一一個探索人形機器人戰場用途的國家。

美國陸軍去年啟動一項競賽，希望發展最終能與士兵並肩工作的「軍事化人形機器人能力」，潛在任務包括偵察、安全防護、清除障礙物、危險物質處理，以及在城市地形中執行攻擊與防禦任務等。預計今年最多會有10支入選者與美軍專家測試各自的系統，後續合約金額最高可達125萬美元。

然而，在雙足及四足機器人領域，美國機器人產業仍遠遠落後中國。

目前全球軍事科技正快速演進，在俄羅斯與烏克蘭的戰爭中，運用AI進行導航與鎖定目標的半自主無人機，已徹底改變偵察與攻擊方式，同時機器人也被用來運送物資及撤離傷員。而路透社之前曾報導，中國軍方正試圖從這場二戰以來歐洲最致命的戰爭中汲取經驗。