中共備戰日常化！陸發改委設立「國防動員司」

大陸新修訂「國防動員法」於十月一日實施前，港媒稱，統籌經濟發展大計的大陸國家發改委近日配合設立「國防動員綜合司」，承擔國動委（國家國防動員委員會）日常工作。分析指，大陸已將備戰日常化，由發改委擔重任。這場國防動員改革或汲取了俄烏戰爭的經驗，該戰事凸顯現代戰爭比拚的不只是前線兵力，也包括科技、運輸、工業產能和社會支撐長期戰爭的能力。

港媒明報指，大陸時隔十六年修訂國防動員法，首次界定國防動員是將經濟和社會實力轉化為國防實力。這次修法或許是汲取了俄烏戰爭的經驗，俄烏戰爭等戰事凸顯現代戰爭比拼的不只是前線兵力，也包括科技、運輸、工業產能和社會支撐長期戰爭的能力。

文章表示，客觀來說，新法與對台動武沒有必然關係，「但如果兩岸起戰事，可以成為實施局部動員、資源調用與特別管制的法律依據。」

文章同時指，配合該法即將實施，發改委設立「國防動員綜合司」，承擔國防動員工作綜合協調、建設規畫、督導落實等職責。發改委之所以負責這方面的工作，是因為國防動員需要調動社會資源，包括工廠、車輛、醫院、通訊等多個部門，要「將經濟和社會實力轉化為國防實力」。

針對大陸國防動員法修訂，我國安人士表示，除了對台軍事動員外，修訂後將增加台商在中國經營的政治和經濟雙重風險，造成隨時可能被徵收、隨時被認定是「發展」相關資源，導致投資有去無回。國防動員法修法目的是將中國內部資源絕對整合，反映出中共政權對自身安全的焦慮。