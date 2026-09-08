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路透示警 陸正積極研發軍用人形機器人

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
路透指出，大陸國防機構正加速研發人形機器人的軍事用途，並計畫最終在戰爭中部署這些機器人。圖為宇樹科技人形機器人。路透
路透指出，大陸國防機構正加速研發人形機器人的軍事用途，並計畫最終在戰爭中部署這些機器人。圖為宇樹科技人形機器人。路透

路透查閱了逾百份中共軍方採購公告、學術研究、專利、官方出版物及國防企業資料後發現，大陸國防機構正加速研發人形機器人的軍事用途，並計畫最終在戰爭中部署這些機器人。

路透昨報導，先前未公開的記錄顯示，大陸軍事機構正在測試人形機器人在戰場上的表現，尋求獲得機器人及其訓練技術，並研究它們如何與部隊協同作戰。這項工作在二○二五年和二○二六年加速推進，重點是機器人的感知、操控和訓練資料。

直屬中共中央軍委的大陸「國防科技大學」研究人員在去年八月一篇論文中設想具體的城鎮戰場景：將人形機器人或機器狗與地面部隊配合逐層清剿建築物。共軍東部戰區去年十二月曾發布一段人工智慧（ＡＩ）生成影片，展示包括人形與四足機器人在內的軍用機器人，在假想的未來衝突中大舉壓制台灣的防禦。

報導提到，大陸對人形機器人軍事用途的興趣，在二○二四年開始明顯升溫。當年國防科技大學與解放軍軍事科學院舉辦了一場國防科技論壇，其中便包括人形系統軍事應用的專題。一年後，國防科技大學已明確把人形機器人定位為戰場工具。

從共軍採購紀錄，解放軍去年五月曾釋出購買人形機器人的公告，包括安裝和技術培訓，四個月後，一份採購通知列出了國防科技大學的電子郵件作為聯絡地址，尋求「體現人形機器人智慧感知和靈巧的操作系統」。今年六月另一份軍方採購文件顯示，解放軍編列約卅萬美元，採購一套用於蒐集及標註人形機器人資料的系統，顯示軍方的興趣正進一步延伸到感知、操控與訓練系統。至今年，大陸人形機器人發展已從學術界擴展至國防工業，中國兵器工業集團製造的「伏羲」機器人，號稱可執行哨兵、全天候偵察與高危險任務。

路透 人形機器人 機器人

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