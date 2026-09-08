顛覆3D堆疊質疑！華為新手機 「韜定律」晶片亮相

在蘋果發布首款摺疊手機前夕，大陸科技巨頭華為昨發布Mate XT2三摺疊手機，搭載最新麒麟9050 Pro晶片，該晶片為全球首款基於「韜定律」、採用邏輯摺疊技術的旗艦晶片，這也是繼華為Mate 40全球發布會後，時隔六年推出全新麒麟晶片。

華為Mate XT2非凡大師全系搭載韜定律晶片麒麟9050 Pro，搭配首發HarmonyOS 7，軟、硬、芯、雲協同，整機性能提升百分之四十二。Mate XT2也首次在三摺疊機型上引入可變光圈技術、搭載靈盾防窺螢幕等功能。

據悉，麒麟9050 Pro在單晶片內將邏輯單元分層排布，如同從平層升級為複式，內部增設垂直互聯通道，好比加裝「電梯」，訊號傳輸路徑更短、時延更低、性能更好。

針對麒麟9050 Pro的核心計算單元，華為終端ＢＧ董事長余承東指，靈犀ＣＰＵ具備超線程技術，單核峰值性能提升百分之廿四；馬良ＧＰＵ可讓計算單元和緩存翻倍；達文西架構ＮＰＵ採多級存算協同優化技術，搭載行業首個端側MoE全模態大模型。

華為五月提出韜定律，以「時間縮微」替代「幾何縮微」，通過邏輯摺疊等技術壓縮訊號傳播時間，並預計到二○三一年，基於韜定律的高端晶片晶體管密度將達一點四奈米製程同等水準。韜定律論文九月再更新，公開實測數據顛覆先前外界對於３Ｄ堆疊熱量質疑。