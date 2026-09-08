陸媒：軍區司令會面 中美管控風險 非容忍台獨

大陸新修訂「國防動員法」於十月一日實施前，港媒稱，統籌經濟發展大計的大陸國家發改委近日配合設立「國防動員綜合司」，承擔國動委（國家國防動員委員會）日常工作。分析指，大陸已將備戰日常化，由發改委擔重任。這場國防動員改革或汲取了俄烏戰爭的經驗，該戰事凸顯現代戰爭比拚的不只是前線兵力，也包括科技、運輸、工業產能和社會支撐長期戰爭的能力。

2026-09-08 00:15