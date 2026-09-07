美韓縮減軍演助長中國大陸印太地位？陸外交部：不搞大國對抗

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）7日表示，美韓近期縮減聯合軍演規模，可能被中國視為在印太地區重新確立自身地位的機會。對此，大陸外交部7日下午回應，中方一貫致力於維護亞太地區和平穩定，「不搞大國對抗」。

據中國新聞網報導，大陸外交部7日下午舉行例行記者會，由發言人毛寧主持。有記者提問，菲律賓方面稱，可能會將美韓近期縮減軍演規模視為中方重塑其在亞太地區影響力的機會，中方對此有何評論？

毛寧回應，「中方一貫致力於維護亞太地區的和平穩定，不搞大國對抗，希望相關國家也能為地區的和平穩定發揮正面作用。」

路透報導，菲律賓國防部長鐵歐多洛7日在南韓首爾防務對話場邊表示，中國可能把近期美韓聯合軍演規模縮減，視為在印太地區重新確立自身地位的機會。他認為，中國可能將此解讀為美國決心減弱的訊號。

不過，鐵歐多洛同時表示，美方已向菲律賓保證，對菲承諾維持不變，美菲軍事活動並未減少，涉及菲律賓的雙邊及多邊防務合作持續擴大。菲律賓也正加強與加拿大、紐西蘭、法國及英國等國的安全合作。

報導指，美國總統川普上月決定縮減美韓聯合軍演規模後，引發安全分析人士討論，美國在亞洲的威懾力是否因此受到影響，以及中國等競爭對手是否會認為美方在區域安全上的決心減弱。