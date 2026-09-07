快訊

遭爆性侵前科 北市內湖五分里長參選人王健陞上周登記今退選

這家布廠獲雲端巨頭認證！股價衝漲停 站回所有均線

刑事局前副局長放高利貸、恐嚇 懲戒法官斥：你的警察生活很不單純！

聽新聞
0:00 / 0:00

美韓縮減軍演助長中國大陸印太地位？陸外交部：不搞大國對抗

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸外交部7日下午舉行例行記者會，由發言人毛寧主持。圖／截自央視新聞
大陸外交部7日下午舉行例行記者會，由發言人毛寧主持。圖／截自央視新聞

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）7日表示，美韓近期縮減聯合軍演規模，可能被中國視為在印太地區重新確立自身地位的機會。對此，大陸外交部7日下午回應，中方一貫致力於維護亞太地區和平穩定，「不搞大國對抗」。

據中國新聞網報導，大陸外交部7日下午舉行例行記者會，由發言人毛寧主持。有記者提問，菲律賓方面稱，可能會將美韓近期縮減軍演規模視為中方重塑其在亞太地區影響力的機會，中方對此有何評論？

毛寧回應，「中方一貫致力於維護亞太地區的和平穩定，不搞大國對抗，希望相關國家也能為地區的和平穩定發揮正面作用。」

路透報導，菲律賓國防部長鐵歐多洛7日在南韓首爾防務對話場邊表示，中國可能把近期美韓聯合軍演規模縮減，視為在印太地區重新確立自身地位的機會。他認為，中國可能將此解讀為美國決心減弱的訊號。

不過，鐵歐多洛同時表示，美方已向菲律賓保證，對菲承諾維持不變，美菲軍事活動並未減少，涉及菲律賓的雙邊及多邊防務合作持續擴大。菲律賓也正加強與加拿大、紐西蘭、法國及英國等國的安全合作。

報導指，美國總統川普上月決定縮減美韓聯合軍演規模後，引發安全分析人士討論，美國在亞洲的威懾力是否因此受到影響，以及中國等競爭對手是否會認為美方在區域安全上的決心減弱。

美韓 印太 外交部 軍演 亞太

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美智庫提議軍事打擊中國數據中心 胡錫進嗆：應視為宣戰

共軍赴俄參加東協防長擴大會掃雷軍演 美日韓聯合軍演同日登場

中美戰區司令首度會晤 陸官媒喊話台灣：要聽懂3層信號

南韓擬派兵荷莫茲海峽！伊朗撂話警告 韓外交部回應了

相關新聞

美韓縮減軍演助長中國大陸印太地位？陸外交部：不搞大國對抗

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）7日表示，美韓近期縮減聯合軍演規模，可能被中國視為在印太地區重新確立自身地位的機會。對此，大陸外交部7日下午回應，中方一貫致力於維護亞太地區和平穩定，「不搞大國對抗」。

共軍赴俄參加東協防長擴大會掃雷軍演 美日韓聯合軍演同日登場

中國人民解放軍陸軍今（7）日起至12日派出兵力赴俄羅斯，參加東協防長擴大會人道主義掃雷專家組實兵演習。同日，美國、日本及南韓三國「自由之刃」（Freedom Edge）多領域聯合軍演也登場，將持續至11日。

中國新聞辦邀12外媒首訪吉隆 CNN：精心展示救援

中國與尼泊爾邊境8月26日發生嚴重泥石流，外媒稱其記者不得自由進入西藏採訪引發中國涉隱匿災情質疑。中國官方於9月5日至6日首度組織美國有線電視新聞網（CNN）、路透在內的12家外媒赴吉隆泥石流災場採訪，中國官媒特別發出報導，稱外媒記者「震驚於這場災難的破壞力之強，救援條件之艱難」，並強調他們對中國救援人員的努力「令人感動」。CNN稱，中國並未干涉其記者採訪，此行經中方精心安排，主要在展示中方的救援行動。

美智庫提議軍事打擊中國數據中心 胡錫進嗆：應視為宣戰

美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）近日發布報告，提出以軍事手段打擊中國數據中心等設施、阻止中國率先發展人工通用智慧（AGI）的構想。環球時報前總編輯胡錫進對此稱，若美國真的攻擊中國數據中心，應視為「對華宣戰」，「中國應當毫不猶豫地實施報復」，除反擊美國在亞太的軍事基地及相關設施，也應將美國本土納入報復範圍，並主張加快核武庫建設。

解放軍二赴埃及航展 戰機、預警機等多機型將亮相

中國國防部6日宣布，解放軍空軍將派遣包含戰鬥機、預警機、加油機等多個機型的軍機參加9月8日至10日舉行的第二屆埃及航展，這是中國空軍第二次參展。

中美戰區司令首度會晤 陸官媒喊話台灣：要聽懂3層信號

中國人民解放軍東部戰區司令員楊志斌日前與美軍印太司令部司令帕帕羅首次舉行雙邊會談。陸官媒《環球時報》7日刊文稱，這代表中美兩軍在最敏感方向恢復戰區層級面對面溝通，並指美國基於自身利益，不會輕易為「台獨」承擔不可控代價；文章另向台灣提出3層信號，強調台海和平的根基不在外部承諾，而在兩岸關係本身。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。