共軍赴俄參加東協防長擴大會掃雷軍演 美日韓聯合軍演同日登場

中國人民解放軍陸軍今（7）日起至12日派出兵力赴俄羅斯，參加東協防長擴大會人道主義掃雷專家組實兵演習。同日，美國、日本及南韓三國「自由之刃」（Freedom Edge）多領域聯合軍演也登場，將持續至11日。

據央視新聞報導，中國人民解放軍陸軍7日至12日赴俄羅斯參加東協防長擴大會人道主義掃雷專家組實兵演習。此次演習以多國軍隊聯合展開混合爆炸物汙染區人道主義清排行動為背景，主要進行戰場區域清排、機械掃雷、探雷犬運用、簡易爆炸裝置清排等行動演練，有利於推動各國掃雷經驗交流與能力建設，增進地區和平穩定。

另一方面，韓聯社報導，美國、日本及南韓三國「自由之刃」多領域聯合軍演7日登場，將持續至11日，為期5天，演習在南韓濟州島以東及以南的國際水域展開。南韓聯合參謀本部表示，三國將藉演習提升海上、空中及網路等多領域作戰能力與聯合應對能力。這是「自由之刃」自2024年6月首次舉行以來的第4次。

據美軍駐日部隊發布的消息，今年「自由之刃26」演習涵蓋空中、海上、網路及整合防空與飛彈防禦等領域，並將強化美日韓三國即時數據共享及同步協調。演習另納入強化版防空情境、醫療後送及海上攔截等科目。