中國多部新法上路 兩岸官員示警「空白授權」影響大

中國近期將施行多部法律，兩岸官員分析，中共將國家安全法律定義延伸至人流、金流等非傳統概念，但國家安全等用詞空泛恐成「空白授權」，導致人民自我審查與寒蟬效應，台灣民眾赴中國將產生更多風險。

中國「民族團結進步促進法」7月1日實施，「互聯網信息服務管理辦法」8月2日截止意見徵集、但尚未審議通過，「國務院關於出境入境管理的規定」將於9月15日實施，新修「國防動員法」以及「公安機關網絡空間安全監督檢查辦法」將於10月1日實施。

兩岸官員觀察，這幾部法律體現中國將國家安全不斷上綱，把過往對國家安全的傳統概念，延伸到資訊與商業，以及人流、金流、資訊流等非傳統概念，以國家安全和國家利益名義，透過法律進行管控。

至於目的，兩岸官員分析，就政治日程看，中共今年將召開五中全會，明年將召開第21次全國代表大會，需要相對穩定的社會氛圍，社會維穩跟社會安全管理勢必日益嚴格，這幾部法律提供系統性管理方向。

兩岸官員指出，這幾部法律的「國家安全」或「國家利益」等用字、定義相當空泛，陸委會曾形容是「空白授權」，讓中共相關機關可以自由界定，將造成台灣人赴中國不確定風險；這幾部法律也提供中國跨境鎮壓合法法源，不限於中國公民，只要妨礙到中國國家利益或國家安全，都可以被中國依法查處。

兩岸官員提到，這幾部法律將執法權力下放，例如入出境管理新規，只要是邊境縣市都有執法權力，例如即將上路的網絡空間安全監督檢查規定，縣級公安就能針對當事人以及其手機、筆電等物品進行查處。

「法律只是一個包裝」，兩岸官員說，過去已經發生許多拘捕、搜查樣態，現在是透過立法直接授權地方政府機構，並透過立法達到宣示效果，讓更多人發現某些行為、言論可能導致被捕或騷擾，進而自我審查與造成寒蟬效應。

兩岸官員總結，這幾部法律都明確提到習近平與社會主義，整體意識形態更為封閉，主要是為習近平在中共21大時連任第4任期的合法性鋪路，由於中共自始自終都是「一中原則」論述，這幾部法律將對兩岸人流、金流與資訊流產生負面影響，站在政府機關立場必須做風險警示。