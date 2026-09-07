陸大修「國防動員法」 鄧聿文：為未來台海戰爭量身定做

時隔16年，中國大陸近期大修《國防動員法》，新法將於今年10月1日正式實施。旅美的大陸時政評論員鄧聿文指出，北京這次修法不是刻意針對台灣，但確實為未來可能的台海戰爭量身定做。

鄧聿文日前在個人社交平台發文表示，說不是刻意針對台灣，是因為16年前制定的這部法律已嚴重滯後於現狀。至於說此次修法是為台海戰爭量身定做，關鍵在於，目前兩岸局勢風高浪急，加之中國的外部環境也不太平，北京要為可能的最壞情形著想。修法是要解決目前這套國防動員體制能否適應一場現代高強度的戰爭的問題。

因此，北京這次大修新加了許多明顯具有現代戰爭色彩的內容，最突出的一點，是在原有兵員、物資和民用資源動員基礎上，進一步建立適應現代高強度戰爭的總體動員體系。新法首次強調「平戰快速轉換」，增加動員目標責任、能力檢驗評估和數據保障機制，對動員潛力實行動態更新。

同時將預備役人員儲備調整為更廣義的後備兵員體系，強化技術和產能儲備、軍品產業鏈供應鏈安全，並把數據、軟件、網絡安全、新興領域力量和先進技術納入動員，目的就是從已掌握的資源，進一步轉向能快速調用並持續轉化為戰爭能力。

鄧聿文指出，俄烏戰爭和美伊戰事讓北京意識到，現代戰爭比拚的不只是前線兵力，也包括科技、運輸、工業產能和社會支撐長期戰爭的能力。中國尤其處在中美戰略對抗加劇、同西方主要國家關係總體趨緊的外部環境下。未來如若和美國及其盟友發生軍事衝突，中國的關鍵供應鏈很可能會被美國和西方發動的金融和科技制裁而中斷。

此時，軍工企業能否迅速擴產？大量民用技術和企業能否轉入軍事用途？北京在國防動員體制上需要未雨綢繆，為一場可能的高強度長期戰爭準備法律和制度基礎，確保整個中國經濟可以持續把資源轉化成戰爭能力。這是北京對國防動員法大修的出發點。

鄧聿文指出，理論上說，國防動員法適用於中國所有的對外戰爭。然而，現實來看，今天中國所有可能的戰爭場景中，究竟哪一種戰爭需要同時啟動後備兵員、民用運輸、港口物流、軍工產能、戰略物資、網絡企業、醫療系統、能源供應乃至地方政府和整個社會？人們首先想到的，就是台海戰爭。

鄧聿文說，中日未來如果爆發大規模軍事衝突，這套動員體系當然也適用。但純粹由中日自身因素導致兩國全面戰爭，這種概率不高。

他表示，雖然北京此次修法，看似一個字都未提台灣，但多項新增制度，都可以在一場高強度台海戰爭的需求中找到清晰的對應場景。北京要確保台海戰爭一旦爆發，整個國家機器能快速進入戰時軌道。這就是他說的此次修法是為台海戰爭量身定做的意思。