陸大修「國防動員法」 國家發改委增設「國防動員綜合司」

中國大陸時隔16年大幅修訂《國防動員法》，首次界定國防動員是將「經濟和社會實力轉化為國防實力」。在新法即將於下個月正式實施前，大陸國家發展和改革委員會（簡稱「國家發改委」）也已增設「國防動員綜合司」，承擔「國家國防動員委員會」有關日常工作。

大陸全國人大常委會會議8月28日表決通過新修訂的《國防動員法》，自2026年10月1日起施行。新法共14章82條，當中規定在中共中央集中統一領導下，國家國防動員委員會履行組織、指導、協調全國國防動員工作職能。

香港明報《中國透視》專欄指出，這次修法不是局部文字修正，而是大幅修訂，涉及組織領導、軍地協調、動員準備與實施等多項制度。此次修法並首次為「國防動員」作出法律定義：「為了應對國家主權、統一、領土完整、安全和發展利益遭受威脅，國家依法採取必要的措施，保障平戰快速轉換，將經濟和社會實力轉化為國防實力」。

《中國透視》稱，俄烏戰爭等戰事突顯，現代戰爭比拚的不止是前線兵力，也包括科技、運輸、工業產能和社會支撐長期戰爭的能力。新法首次將數據及網絡安全明確納入國防動員體系。相較於舊法主要掌握人力、物資、設備與交通工具，新法增加有關數據收集、使用與安全管理，以及推進先進技術應用、發展新興領域國防動員力量等內容。

文章表示，大陸這場國防動員改革已醞釀多年。自2022年底至2023年，各地省、市、縣級國防動員辦公室在原人民防空辦公室基礎上陸續掛牌。客觀而言，新法與對台動武沒有必然聯繫，但如果兩岸起戰事，可以成為實施局部動員、資源調用與特別管制的法律依據。

《中國透視》指出，值得注意的是，新法已將戰爭準備工作放在平時進行。例如，組織與公民在和平時期應當完成國防動員準備、更新國防動員能量統計資料、評估國防科技工業及供應鏈安全、非軍事部門或科研單位的演練等。

配合該法即將實施，大陸國家發改委也已設立「國防動員綜合司」。上海澎湃新聞報導，大陸國家發改委官網「機關司局」頁面近日更新訊息，公布「國防動員綜合司」的具體職責包括：承擔國防動員工作綜合協調、建設規劃、督導落實等職責。承擔國家國防動員委員會有關日常工作。

明報表示，國防動員需要調動整個社會的資源，包括工廠、車輛、醫院、通訊，涉及工信、交通、醫院、財政等多個衙門，要「將經濟和社會實力轉化為國防實力」，需要國家發改委這個強勢部門來協調。簡而言之，中央軍委國防動員部負責人力動員，發改委國動司負責資源動員。軍隊提需求、國動委做統籌、地方政府抓落實。