2026中國節東京開幕 陸駐日大使視訊致詞籲日民眾赴陸觀光

不希望陸客訪日，卻鼓勵日本民眾赴陸旅遊？「2026中國節」5日開幕，大陸駐日本大使吳江浩未親自出席，而是透過視訊致詞，表達希望日本民眾到中國實地觀光遊覽，觀察現實中的中國。日本前駐中國大使宮本雄二則說，盼中國節能成為打造日中關係基礎的起點。

據日本共同社，「2026中國節」活動5日至6日在東京都澀谷區代代木公園舉行，現場設有約100個展位，提供中國菜和印有熊貓圖案的雜貨等。日本前首相福田康夫、吳江浩透過視訊發表祝賀致詞，日本亞洲共同體文化協力機構、在日中國企業協會、外務省、全華聯、日華聯合總會等代表先後致詞。

日媒報導，吳江浩在視訊致詞中表示，中國節是包括日本民眾在內各國民眾接觸、了解中國的窗口，也是海外華僑華人及留學生連結故鄉的溫情紐帶。今年中國節以「連結、熱愛、感知今日中國」為主題，融入文藝演出、現代科技、國潮時尚及精品美食等內容，相信能讓每位參與者在這裡感受到新時代中國發展的脈搏。

吳江浩還說，希望大家到中國實地去觀光遊覽，從更加寬廣的視角去觀察現實中的中國。感謝各位朋友付出的汗水，預祝中國節圓滿成功。

福田康夫則，中國節自2017年起舉辦，今年除東京及北海道札幌外，首次在石川縣金澤舉辦，9月下旬還計畫在仙台舉行。他表示，中國節為更多人交流提供平台，對日中雙方年輕人的交流具有意義。

宮本雄二在開幕式上致詞表示，「對於日本和中國來說，除了友好，別無選擇」，過去牽引過日中兩國的先輩政治家做出了「正確的選擇」，讓日中兩國走向和平友好、互協力的關係。

他並稱，日中共同聲明及日中和平友好條約是兩國間的法律約定，必須遵守。他表示，人與人交流才能增進相互理解、產生友誼與敬意，國民間的感情是兩國關係的基礎，希望中國節成為日中國民感情交流的出發點。

公開資料顯示，「中國節」由大陸駐日使館及日本「中國節」實施委員會共同舉辦，自2017年啟動。吳江浩去年出席開幕式時曾表示，中方將與日本政府及各界人士一道，全面推進中日戰略互惠關係，打造建設性的、穩定的中日關係。

「台灣有事」近來成為中日關係敏感議題，日本首相高市早苗去曾說，若「台灣有事」並伴隨武力使用，可能構成「存亡危機事態」，北京對此強烈反對。中日關係持續緊張之際，上周首次有日本國會議員團訪華，並與中共中央對外聯絡部副部長陸慷會談，日方代表稱雙方進行了「多次激烈交鋒」。