川習會登場前 中美AI安全對話預計本月中舉行

中美正籌備9月中旬舉行AI安全對話，這將是美國總統川普第二任期來，兩國首次專門聚焦AI的官方雙邊會談，路透指，美方擬討論AI主導的網路攻擊監測及模型安全等議題。分析認為，前沿AI能力快速發展、失控風險升高，已成為「超越地緣政治的安全挑戰」，中美或可從AI網路攻擊、前沿AI失控及重大安全事件等共同風險著手，在競爭中尋求「有限共識」。

據路透，中美元首5月會面時，同意就AI展開政府間對話。知情人士指，美方代表團會由美國財政部長貝森特率領，中方則可能由中國大陸國務院副總理何立峰，或副總理丁薛祥牽頭。中方官員一再強調AI對話的重要性，並將之視為中美峰會的一項重要成果。

美國智庫「新美國」資深研究員薩克斯稱，雖雙方或取得的成果有限，但建立管道讓兩國分享觀察結果並共同監測AI安全事件，將是重要起點。前沿AI代理在沒有受到監控的情況下可能造成巨大損害，美中雙方都很脆弱，這已超越地緣政治競爭。中美必須以某種形式走到一起，否則雙方都會輸。

新加坡聯合早報引述新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚指出，認同「現在不談，以後可能就來不及了」的說法。全球AI治理存在巨大短板，不補上可能影響人類福祉，甚至引發生存風險，這不只關乎中美，而是超越國際地緣政治競爭的問題。他認為，中美若能帶頭合作，可成為提供框架和基礎的起點。

北京清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊說，AI正從中美科技競爭的前沿，逐漸進入雙邊關係的戰略穩定議程，但兩國在晶片、出口管制等方面仍存在激烈競爭，短期很難改變。更現實的路徑是尋找「競爭中的有限共識」，從AI輔助網路攻擊、前沿模型失控、重大AI安全事件資訊溝通及AI軍事應用風險管理等安全風險入手。

策緯諮詢公司數字研究主管凱娜則指，Hugging Face事件後，美中雙方的首要關切已轉向AI智能體失控風險，美國可能要求中方加強監管，並允許實驗室共享安全資訊。她指，合作的一大障礙是中方擔心美國借安全之名遏制中國AI發展，不過，加強安全事故、研究發現和最佳實踐的共享，仍有積極意義。

此前，G20創新部長級會議期間，美國呼籲形成「卡羅來納原則」，中方也簽署，路透指，中美在AI監管方面出現罕見趨同。同時，除AI安全對話，中美也在經貿和商業層面為元首會晤鋪墊。路透4日引述知情人士稱，習近平據報擬率領中國企業代表團訪美，顯示中國願支持在美國投資、推動商業合作。香港南華早報此前也指，中美正商討中企高層是否隨習近平訪美。