川習會前美中擬AI對話 學者：尋有限共識達初步成果

針對美中正計劃9月中旬舉行人工智慧（AI）對話，有學者分析，AI能力突飛猛進，但失控風險上升，為美中之間帶來「超越地緣政治的安全挑戰」。而兩國藉由AI對話從競爭中尋找「有限共識」，將是有意義的初步成果。

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平5月間在北京「川習會」時同意，雙方將針對AI展開對話。路透社5日報導，美中擬於9月中舉行首次聚焦AI領域的官方雙邊會談。美方將由美國財長貝森特（Scott Bessent）領軍，中方則由中國國務院副總理何立峰或丁薛祥其中一人領軍。

至於會談內容，消息人士透露，美方希望與中方在監測「AI主導的網路攻擊」方面展開合作，並可能提出要求美中AI企業自我監管且共享資訊。此外，美方也會直指中國企業以「蒸餾」方式獲取美國AI模型能力的問題。

新加坡聯合早報報導，新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚表示，美中身為AI兩大力量此時對話十分關鍵。當前AI智慧能力不斷增強，失控風險不斷上升，但全球AI治理存在巨大缺陷，不彌補可能引發風險，「這不只關乎美中，而是超越了國際地緣政治競爭的問題」。

北京清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊指出，AI正在從美中科技競爭的前線，逐漸進入雙邊關係的戰略穩定議程。而更現實的路徑是尋找「競爭中的有限共識」，從雙方都可能受到傷害的安全風險入手，例如AI輔助網路攻擊、先進模型失控、重大AI安全事件的資訊溝通，以及AI軍事應用的風險管理等。

孫成昊認為，如果「川習會」前能先在AI領域進行實質性溝通，哪怕只是建立定期對話、風險事件通報或技術層面的交流機制，也可促成一個有意義的初步成果。

策緯諮詢公司（Trivium China）數位研究主管凱娜（Kendra Schaefer）認為，美國可能在AI會談中要求中方加強監管，並允許雙方實驗室共享安全資訊。但障礙在於，中方恐擔心美國藉安全之名遏制中國AI發展。然而，加強安全事故、研究發現和最佳實踐的共享，仍有積極意義。