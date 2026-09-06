赴陸有風險？人民日報：上半年台灣民眾赴陸年增24.9%

大陸《國務院關於出境入境管理的規定》即將於本月15日實施，陸委會一再提醒國人赴陸有風險。對此，中共中央黨報人民日報6日發表評論文章指出，今年上半年，台灣民眾赴陸達285萬人次、年增24.9%，民進黨當局「逢陸必黑」已成為笑柄。

人民日報6日在六版《觀滄海》欄目發表題為「『逢陸必黑』早已淪為笑柄」的文章表示，造謠「台青e家」搜集個人資料的鬧劇還未收場，民進黨當局又在兩岸議題上炮製新謠言。

文章批，面對將於15日起施行的大陸《國務院關於出境入境管理的規定》，陸委會竟惡意曲解，渲染台灣民眾尤其是科技、半導體行業台商赴陸有風險。一部保障出入境人員合法權益的行政法規，被汙名化為對台灣民眾的管制，甚至恐嚇台灣民眾赴陸做好風險評估，再次暴露民進黨當局蓄意限阻兩岸正常交流、刻意製造「寒蟬效應」的用心。

文章寫道，近來，民進黨當局打壓、恐嚇、造謠等手段花樣百出，頻頻製造兩岸對立。在民進黨當局敘事裡，大陸仿佛處處是險境：小紅書被汙名化為「詐騙溫床」，高德地圖也被炒作存在資安風險。同時，只要到大陸或使用大陸產品，就容易被扣上風險帽子，進而被以保護之名強行封禁，或用恐嚇之辭嚇退台灣民眾。這些荒誕言論與行徑，不過是同套拙劣劇本翻版。

文章強調，「兩岸同胞是骨肉天親，交流交往交融，根本不需要擔心有什麼風險」，並指今年上半年，台灣民眾赴陸達285萬人次、年增24.9%。文章認為，民進黨當局近來頻繁炒作所謂大陸風險的答案再簡單不過，是因為大陸發展越來越被台灣民眾認知，惠台利民政策對台灣民眾的吸引力越來越強。

文章說，從高鐵列車飛馳、5G暢聯到移動支付「掃一掃」的便捷，從「台青e家」的貼心服務到廣闊的發展舞台，大陸真實立體的面貌正持續不斷地傳遞到台灣社會。於是民進黨當局怕台灣民眾親眼看到大陸的繁榮，怕苦心經營的資訊繭房被戳破，怕兩岸同胞越走越近。

文章指，大陸好產品越多，民進黨當局口中所謂的風險就越多；兩岸交流越熱絡，他們的抹黑就越急迫。這種「逢陸必黑」的邏輯，早已淪為笑柄。從「高鐵沒靠背」到「北京沒冰箱」，從恐嚇赴陸旅遊「危機四伏」到讓台商等做好「風險評估」，劇本雷同，台詞拙劣。

文章最後寫道，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變，奉勸民進黨當局認清大勢，停止政治操弄，多做有利於兩岸同胞福祉的事。