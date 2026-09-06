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傳美中擬就AI安全風險對話 川普第二任內首度官方會談

聯合報／ 編譯茅毅、記者廖士鋒／綜合報導
陸官媒指出，美國對大陸「蒸餾」的指控，是一場針對大陸人工智慧開源道路的「圍剿」。圖為陸國產大模型DeepSeek。路透
陸官媒指出，美國對大陸「蒸餾」的指控，是一場針對大陸人工智慧開源道路的「圍剿」。圖為陸國產大模型DeepSeek。路透

路透四日引述兩位獲簡報相關討論的消息人士報導，美國和中國大陸正準備於九月中旬進行人工智慧（ＡＩ）安全風險對話。這將是美國總統川普第二任內，美中首度專門就ＡＩ進行正式的官方雙邊討論。

但一位白宮官員說，目前九月中旬沒有預定的相關會議。白宮與美國國務院均婉拒置評；中國方面皆尚未置評。

快速進展的前沿ＡＩ能力達到全球轉捩點。美國希望討論雙方如何合作監控ＡＩ驅動的網路攻擊。美方還提議，兩國的ＡＩ實驗室應「自我監管」，並分享相關資訊，以防止與ＡＩ有關的網攻

華府也擔心，中國未來可能會出現具遂行網攻能力的「神話級」ＡＩ模型，並想提出中國被控「蒸餾」受專利權保護的美國ＡＩ模型一事。

美「蒸餾」指控 陸：對開源AI的圍剿

不過大陸官媒指出，美國對大陸「蒸餾」的指控，是一場針對大陸人工智慧開源道路的「圍剿」。央視旗下玉淵譚天昨天發出影片指出，蒸餾這一概念是被譽為深度學習之父的傑佛瑞辛頓及其團隊在二○一五年提出，在論文中的解釋是「將知識從大模型轉移到一個更適合部署的小模型上」。

玉淵譚天稱，去年三月Open AI就向美國國會的美中戰略競爭特別委員會提交關於DeepSeek利用蒸餾技術的評估報告，今年二月Anthropic發布公告時用的詞變成了「蒸餾攻擊」，「針對中國的指控升級了」。影片強調，「在（美國）科技安全複合體的攻勢下，蒸餾和攻擊被強行關聯，直接上升成了國家安全問題」。

中國ＡＩ大模型被貼上了會網路攻擊竊取數據的標籤，「美國將這個詞汙名化，目的就是從源頭上削弱中國的開源優勢，讓全球市場都忌憚中國的開源模型」，這甚至也影響了中國大陸的科技公司。

影片並提及「外國大模型對我們的指控升級，本質上是他們不願意向世界分享模型的思考過程，而中國的開源發展動了他們的蛋糕」。

美中 網攻 國務院 中國大陸 川普 白宮 人工智慧 DeepSeek

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