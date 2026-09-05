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川普將在白宮設國宴招待習近平 傳陸大型企業家代表團將隨行

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家主席習近平預計9月訪美，會晤美國總統川普，這將是川習今年第二次會面。路透
大陸國家主席習近平預計9月訪美，會晤美國總統川普，這將是川習今年第二次會面。路透

美國總統川普4日表示，大陸國家主席習近平將於9月24日到訪華盛頓後，白宮將為他舉行國宴。至於先前傳出一個由大型企業家組成的代表團將隨同習近平出訪，不過白宮沒有證實中方企業代表團的安排，也沒有宣布具體經貿協議。

美國之音報導，川普是在白宮橢圓形辦公室簽署一系列行政命令時，被問及希望透過習近平來訪取得什麼成果時表示，「習近平主席將於9月24日到來，我們對此充滿期待。」川普還稱習近平是一位「了不起的紳士」。

川普提到，習近平將與夫人彭麗媛一同到訪，白宮將舉行國宴，「我們將與中國大陸一起做成一些大事。」

川普沒有說明所謂「大事」具體包括哪些協議。他同時重申，大陸多年來在貿易上占美國便宜，但將責任歸咎於過去的美國領導人。川普說：「我不怪他們，當時坐在這張桌子後面的人不夠聰明。」他隨後再次強調，他與習近平保持良好的個人關係。

與此同時，兩國官員仍然在就貿易進行談判。美國希望大陸加快發放稀土出口許可證，並就農業採購、非關稅壁壘以及一項涵蓋「非敏感商品」的雙邊貿易機制達成安排；北京則繼續尋求美國削減對華關稅。

另一方面，路透援引兩名消息人士報導，習近平正在籌備一個由中國企業高管組成的大型代表團。這在習近平近年的外訪中並不常見。報導說，哪些企業及高管最終成行尚未確定。

北京安排企業家隨行，部分目的是傳遞支持美中投資和商業關係的信號，並可能為白宮在美國中期選舉前提供可以展示的經濟成果。目前沒有大陸企業公開承諾在美國投資或增加採購。

習近平上一次率領規模較大的企業代表團訪問美國是在2015年。當時隨行者包括阿里巴巴創始人馬雲、騰訊董事會主席馬化騰，以及大陸國有企業和銀行高管。

訪問期間，中方簽署了購買300架波音飛機、價值約380億美元的協定，習近平還會見了蘋果、臉書母公司Meta和亞馬遜等美國科技企業的負責人。

但是大陸企業目前面對的美國政策環境與2015年已明顯不同。美國近年來加強了對大陸投資的國家安全審查，擬全面禁止大陸電動汽車進入美國市場，並限制來自大陸的無人機、路由器、機器人及其他聯網設備。多家大陸科技企業還被列入美國商務部實體清單或五角大樓的中共軍方關聯企業名單。

一名消息人士表示，北京希望通過企業家的參與，為峰會增加商業和投資內容。華盛頓智庫戰略與國際研究中心中國商業問題專家甘思德（Scott Kennedy）指出，如果企業高管獲得明確角色，他們的參加可能具有實際價值，而不僅是禮儀性安排。

據消息人士透露，美國財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾和大陸副總理何立峰，計畫在9月上旬舉行會談，為元首峰會敲敲定可能公布的成果。雙方正在討論將大約10類商品列入「非敏感商品」貿易機制，但對具體產品範圍仍有分歧。

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