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習近平擬24日訪美 翁履中：應注意川普是否把台灣跟美中交易連結？

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
旅美學者翁履中。聯合報系資料照
旅美學者翁履中。聯合報系資料照

中國國家主席習近平預計9月24日前往華盛頓與美國總統川普舉行峰會，路透4日獨家報導，2名消息人士透露，習近平正籌組大型商業代表團陪同訪美。旅美學者翁履中今在臉書上分析指出，此次川習會後，台灣值得看三件事情：習近平帶誰來？最後交換了什麼？川普是否把台灣跟美中交易連結在一起？

翁履中表示，這次峰會，北京一定會談台灣。不談反而奇怪。今年5月習川北京會談時，習近平就已經直接警告川普，如果台灣問題處理不當，可能把美中關係帶到「危險境地」；值得注意的是，美方會後摘要並沒有特別提到台灣。

翁履中指出，北京不提台灣不行，畢竟涉及中國長期政策、主權主張與國內政治，但他不認為台灣會是這次習川會最迫切的主軸，因為北京現在更需要處理的是經濟。中國需要市場、外資及出口，也需降低外界對中國企業與產品的防備，習近平罕見地帶著大型企業團赴美，本身就已經透露經濟議題的重要程度。

翁履中說，北京可以談台灣，但美國不一定需要積極呼應。如果川普讓習近平把台灣立場講完，美方低調維持既有政策，然後把談判重新拉回農業、關稅、稀土、科技與投資，其實某種程度上反映的就是，川普目前的談判認知是「尊重中國的實力，但仍相信美國在這一輪美中交易裡握有優勢」。

翁履中表示，台灣真正需要注意的，不是習近平有沒有談台灣，而是川普如何談台灣。當然，川普過去也曾主動表示會與習近平討論對台軍售，因此川普提台灣本身也不能自動解讀成美國準備拿台灣交易。真正需要觀察的是，「川普是否開始把台灣與其他經貿或戰略條件進行議題連結」。

翁履中分析，這個差別非常重要。北京主動談台灣，是既有立場，但如果川普開始主動把台灣放進更大的美中「Give and Take」（互惠妥協）框架，甚至把台灣與關稅、科技、能源、稀土或其他戰略利益連在一起，那才是台灣真正需要注意的政治訊號。所以9月24日之後，台灣值得看三件事情：習近平帶誰來？最後交換了什麼？川普是否把台灣跟美中交易連結在一起？

翁履中說，前兩個問題，可以看懂美中「大交易」正在如何形成；最後一個問題，則是確認美中關係最重要的一道護欄，有沒有被重新定義。美中可以競爭、交易，也可以互相施壓，但只要雙方都還希望把競爭留在軌道上，台灣就會是一道雙方都知道不能輕易撞破的護欄。對台灣而言，真正重要的不是北京一直提醒大家護欄在哪裡，而是有一天，華盛頓會不會開始討論要不要移動這道護欄。

習近平 翁履中 訪美 川普

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