快訊

獨／電子煙回收桶9月8日上路 國健署：絕不會前手丟、後頭抓

非洲被縮小457年！聯合國表決換世界地圖 美國轟正事不做唯一反對

代理撐場／素人教師站穩講台 為何喜歡教學仍要離開？

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平擬率大型商團訪美 翁履中：與川普互動進入「大交易」階段

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
中國國家主席習近平預計9月訪美，會晤美國總統川普，這將是川習今年第二次會面。圖／路透
中國國家主席習近平預計9月訪美，會晤美國總統川普，這將是川習今年第二次會面。圖／路透

路透4日獨家報導，2名消息人士透露，中國國家主席習近平正籌組大型商業代表團陪同訪美。對此，旅美學者翁履中今在臉書上分析表示，公開帶去華盛頓的是北京最願意展現的實力，出現在協議中的則是雙方真正的互賴，也就是川習兩人正進入美中互動的「大交易」階段。

翁履中表示，從中國一向重視國家形象與「面子」的外交傳統來看，要把企業家帶到美國總統面前，很可能是代表北京目前相對有信心、有國際競爭力，且足以展現中國經濟與科技實力的產業。

翁履中表示，換句話說，中國不是去給美國看「產業底牌」，而是在告訴美國，現在的中國絕對有跟美國談判的底氣，所以可能會把最能代表中國實力的人帶來。他好奇，最後名單裡會不會出現AI、機器人、電動車、電池、先進製造與數位科技企業，尤其宇樹科技的王興興會不會在列？如果中國新一代機器人企業出現在代表團中，那會是非常有意思的象徵。

翁履中說，不過，比「誰去了」更值得研究的是「最後談了什麼」。峰會結束後，不妨把企業代表團名單與最終協議放在一起比較，如果最後出現的重要產業條款，反而與代表團成員所屬產業沒有直接關係，那才更值得注意。

翁履中指出，因為公開帶去華盛頓的，可能是北京最願意展示的實力；沒有站在鎂光燈下，最後卻出現在協議裡的東西，反而可能更接近雙方真正「需要」的互賴；換句話說，川習兩人正進入美中互動的「大交易」階段。大交易不是指美中突然和解，更不是已經存在一份祕密協議，而是兩個大國正在把愈來愈多「需要」問題納入同一個談判框架。

翁履中表示，關稅、農產品、稀土、科技、AI、投資、能源，都可能一邊競爭、一邊交換，因此，「Give and Take」（互惠妥協）很可能會不斷上演。今天這個議題退一點，明天另一個議題給一點；有些問題談得攏，有些問題照樣吵。

翁履中指出，只要雙方仍然希望控制風險，即使有不和、有不滿，甚至彼此施壓，基本目標仍然是讓競爭維持在一定範圍，不要真的「出軌」。所以現在看美中關係，一個非常重要的字不是「和」，也不是「鬥」，而是「控」。競爭要控，風險要控，衝突也要控，而在整條美中關係的軌道上，台灣就是其中最關鍵、同時也是最危險的一道護欄。

習近平 翁履中 訪美 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

路透：習近平罕見帶大型企業團訪美！期中選舉前送白宮經濟成果

「各有內政需求聚焦經貿」川習二會 學者分析會晤時間點原因

為習近平訪美鋪路...美貿易代表：美中擬公布農貿新安排 對彼此前景樂觀

「美AI大幅領先中國」 川普：非常期待習近平來訪 他現已尊重美國

相關新聞

川普將在白宮設國宴招待習近平 傳陸大型企業家代表團將隨行

美國總統川普4日表示，大陸國家主席習近平將於9月24日到訪華盛頓後，白宮將為他舉行國宴。至於先前傳出一個由大型企業家組成的代表團將隨同習近平出訪，不過白宮沒有證實中方企業代表團的安排，也沒有宣布具體經貿協議。

習近平擬率大型商團訪美 翁履中：與川普互動進入「大交易」階段

路透4日獨家報導，2名消息人士透露，中國國家主席習近平正籌組大型商業代表團陪同訪美。對此，旅美學者翁履中今在臉書上分析表示，公開帶去華盛頓的是北京最願意展現的實力，出現在協議中的則是雙方真正的互賴，也就是川習兩人正進入美中互動的「大交易」階段。

習近平擬24日訪美 翁履中：應注意川普是否把台灣跟美中交易連結？

中國國家主席習近平預計9月24日前往華盛頓與美國總統川普舉行峰會，路透4日獨家報導，2名消息人士透露，習近平正籌組大型商業代表團陪同訪美。旅美學者翁履中今在臉書上分析指出，此次川習會後，台灣值得看三件事情：習近平帶誰來？最後交換了什麼？川普是否把台灣跟美中交易連結在一起？

殲-16中埃演訓鎖死飆風！習近平大秀肌肉 中東悄然變天

中國大陸國家主席習近平今年第二度出訪埃及，他沒去台灣國安官員先前猜測的「開羅宣言」發布地米娜宮飯店，而是把焦點著眼在更大的中東局勢，一個顯而易見的中國影響力正逐步進入中東。

【專家之眼】冷對落魄傳聞：兩岸看戲心態與虛妄投射

最近有位台灣培養、入籍大陸的前跆拳道教練，傳因道館倒閉、中風負債，有意返台依親。儘管當事人隨後出面否認，但部分媒體與名嘴早已聞風起舞，掀起一波冷嘲熱諷。他們多聚焦於其過往言行與落魄現狀，甚至將個人的坎坷際遇包裝成「親中報應」的樣板。這類喧囂背後，與其說是對單一人物命運的關注，不如說是投射了當前台灣政治生態中，特定陣營深層的獵巫心態與兩岸認知盲區。

主打「人車家全生態」！攜手當地經銷商 小米汽車進軍歐洲

又有大陸品牌汽車準備進軍歐洲市場。小米集團宣布將於二○二七年進入包括德國在內的歐洲市場。小米方面表示，若能在歐洲市場取得成績，進入別的市場就會相對容易。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。