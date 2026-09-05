習近平擬率大型商團訪美 翁履中：與川普互動進入「大交易」階段

路透4日獨家報導，2名消息人士透露，中國國家主席習近平正籌組大型商業代表團陪同訪美。對此，旅美學者翁履中今在臉書上分析表示，公開帶去華盛頓的是北京最願意展現的實力，出現在協議中的則是雙方真正的互賴，也就是川習兩人正進入美中互動的「大交易」階段。

翁履中表示，從中國一向重視國家形象與「面子」的外交傳統來看，要把企業家帶到美國總統面前，很可能是代表北京目前相對有信心、有國際競爭力，且足以展現中國經濟與科技實力的產業。

翁履中表示，換句話說，中國不是去給美國看「產業底牌」，而是在告訴美國，現在的中國絕對有跟美國談判的底氣，所以可能會把最能代表中國實力的人帶來。他好奇，最後名單裡會不會出現AI、機器人、電動車、電池、先進製造與數位科技企業，尤其宇樹科技的王興興會不會在列？如果中國新一代機器人企業出現在代表團中，那會是非常有意思的象徵。

翁履中說，不過，比「誰去了」更值得研究的是「最後談了什麼」。峰會結束後，不妨把企業代表團名單與最終協議放在一起比較，如果最後出現的重要產業條款，反而與代表團成員所屬產業沒有直接關係，那才更值得注意。

翁履中指出，因為公開帶去華盛頓的，可能是北京最願意展示的實力；沒有站在鎂光燈下，最後卻出現在協議裡的東西，反而可能更接近雙方真正「需要」的互賴；換句話說，川習兩人正進入美中互動的「大交易」階段。大交易不是指美中突然和解，更不是已經存在一份祕密協議，而是兩個大國正在把愈來愈多「需要」問題納入同一個談判框架。

翁履中表示，關稅、農產品、稀土、科技、AI、投資、能源，都可能一邊競爭、一邊交換，因此，「Give and Take」（互惠妥協）很可能會不斷上演。今天這個議題退一點，明天另一個議題給一點；有些問題談得攏，有些問題照樣吵。

翁履中指出，只要雙方仍然希望控制風險，即使有不和、有不滿，甚至彼此施壓，基本目標仍然是讓競爭維持在一定範圍，不要真的「出軌」。所以現在看美中關係，一個非常重要的字不是「和」，也不是「鬥」，而是「控」。競爭要控，風險要控，衝突也要控，而在整條美中關係的軌道上，台灣就是其中最關鍵、同時也是最危險的一道護欄。