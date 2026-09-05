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主打「人車家全生態」！攜手當地經銷商 小米汽車進軍歐洲

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
小米在德國IFA展出其「人車家全生態」生態系。圖／取自小米公司微博
小米在德國IFA展出其「人車家全生態」生態系。圖／取自小米公司微博

又有大陸品牌汽車準備進軍歐洲市場。小米集團宣布將於二○二七年進入包括德國在內的歐洲市場。小米方面表示，若能在歐洲市場取得成績，進入別的市場就會相對容易。

小米赴德國首次參展柏林國際電子消費品展覽會（ＩＦＡ），並與首批八家德國汽車經銷商集團簽署合作備忘錄，小米稱，這些業者都是德國最具規模的高階汽車品牌經銷商，而此次合作將涵蓋公司在首款汽車正式上市前所需要的「高品質零售及服務網路」。

美國電動車媒體Electrek分析，多數進軍歐洲的中國汽車品牌採取直營銷售與代理模式並行，小米則是從第一天起就直接進入德國既有的汽車零售體系，這種作法雖然成本高，但是能在爭奪歐洲電動車市場的競賽中加快速度。

小米集團總裁盧偉冰在ＩＦＡ期間接受採訪時表示，歐洲汽車產業非常強，如果能在這個市場取得成績，進入別的市場就會相對容易，所以小米願意從最難的市場開始進入。

他表示，小米手機進入歐洲市場已經十年，在歐洲的品牌認知度超過百分之九十，小米汽車即便還沒來到歐洲，但很多國家的消費者對小米汽車知曉度已超過百分之四十。

為此小米汽車已在二○二五年成立歐洲研發中心和業務中心。研發中心主要工作包括讓小米汽車符合歐洲法規、基礎設施環境以及消費者偏好，大規模挖角ＢＭＷ、保時捷等歐洲傳統車廠核心研發人才。

小米集團首次參加柏林國際消費電子展，展台面積超過三千三百平方米，展出近四百款產品，為集團「人車家全生態」迄今最大規模的海外展示。分析認為，小米以手機、智慧家居、智慧汽車的全生態體系同步落地歐洲，能為消費者提供一整套全場景智能體驗，這種組合優勢是其他大陸車廠完全不具備的，有可能因此改寫歐洲高端智慧汽車市場的現有競爭格局。

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