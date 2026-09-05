打不過就出盤外招？美汽車業者敦促國會 立法永久封殺陸車

九月下旬川習會前夕，美國汽車業規模最大的產業團體近日敦促國會，在年底前立法永久禁止大陸製汽車及相關網聯軟體和硬體進入美國市場，理由是這些產品威脅美國經濟和國家安全。

綜合外電報導，成員包括通用汽車、福特、豐田、福斯、現代、本田和斯特蘭蒂斯集團等主要車廠的美國「汽車創新聯盟」近日致函美國國會參眾兩院兩黨領袖，呼籲國會迅速採取行動。

汽車創新聯盟執行長波賽拉在信中表示，目前大陸汽車製造商正在全球大肆傾銷獲得政府補貼、並配備網路連線軟硬體的汽車。這種情況尚未在美國發生，「但鑑於這項威脅的規模和緊迫性，我們敦促國會在今年休會前通過禁止中國汽車及軟硬體的法案，將政策正式立法。」

目前，美國對陸製乘用車徵收高達百分之一百卅七的高關稅以及商務部對大陸網聯汽車系統的禁令，實際上已把大陸汽車擋在美國市場之外。不過美國汽車業仍要求美國國會以法律要件禁止陸製汽車進入美國。

不過，參院商業委員會主席克魯茲指出，法案中禁止大陸實體持股超過百分之十五的車企在美銷售汽車的條款，也可能波及賓士，因為大陸投資者在賓士持有近百分之廿的被動投資。

大陸駐美大使館對上述行動表示反對，並稱北京已取消製造業外商投資限制，且大陸市場仍對國際汽車製造商開放，讓這些企業能分享大陸龐大市場的商機。大使館補充稱，特斯拉、別克、豐田及福特在大陸都是家喻戶曉的品牌。

華爾街日報：陸車各方面均優於美車

部分美國消費者對陸製電動車青睞，想方設法引進。其中一個管道是美國民眾跨境到墨西哥代購陸製電動車，再持墨西哥發給的居留身分與駕照，利用美國海關「非居民車輛臨時入境」規則‌開進美國。華爾街日報五月曾報導，美國新車平均價格五萬美元（約新台幣一五七萬元），一輛吉利汽車起價僅約一點七萬美元（約新台幣五十三萬元），且各項指標幾乎均優於美製汽車。