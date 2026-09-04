匯集最新研究成果 政大國關中心出版新書《當代中國對外關係概論》

國內研究中共外交的學者專家們，日前在政大國關中心主任王信賢、台大政治學系教授張登及主編下，合撰一本專書，這是國內近年罕見如此多政治學者、國際關係學者合力專門撰寫針對中國大陸外交情況的專書，受到國內外多家媒體關注。張登及指出，這本書便是連接歷史與理論，考察當前重大議題，彰顯過去國關中心和台灣學界積累中國對外關係研究的最新成果。

政大國關中心4日下午舉行《當代中國對外關係概論》新書發表會，多位學者親自介紹書中章節、並回應媒體相關提問。

王信賢指出，這本書也是跟五南圖書所簽訂的政大國關系列叢書的第一本，也希望借此機會把大家聚在一起，形成一個研究團隊和社群，把我們所認識到的關於中國的對外關係介紹給大家。他表示，在美中戰略競爭如此激烈的狀況底下，包括目前俄烏的戰爭還沒有結束，中東的戰爭仍然在持續，中國在裡頭當然扮演的直接跟間接的角色我們都要必須非常留意，2018年3月的美中戰略競爭到目前已經超過6、7年了，「大國競爭是一個長期的博弈，我們也都非常清楚，在第一階段裡頭可能台灣扮演很重要的角色，不管是在地緣政治或者是在高階的晶片，但到了川普2.0，我們是不是依然扮演這樣的角色？必須好好進行研究以及反省」。

張登及則以「變與常」來介紹中國外交的發展，並佐以多張統計數據圖表，來呈現從19世紀以來的國際政治經濟軍事形勢對比，他也引述多名西方觀察者對中國的理解，例如冷戰末期的學者白魯恂曾稱「中國是一個文明，卻被迫做為國家」等。

張登及強調，影響外交的常在變項是一個國家本身的位置跟身份邏輯。位置邏輯關注的是地緣位置跟權力規模以及如何運作；身份邏輯是跟其他國家互動以後所產生的各種價值觀的相互影響、相互建構、相互說服以及建立起來的共享身份或者是疏離敵對的關係。「文明」這樣的定位，就是西方與中國複雜互動後的產物。

張登及在書中提出「國際體系平衡者」、「國際秩序負責者」、「國際現狀挑戰者」三種理念型。他指出，21世紀所謂「中國特色大國外交」，不是憑空出現的政治口號，而有背後的身份與位置邏輯造成的共同影響，三種類型也並存於近代以來中國的外交基因庫與工具箱中。當條件允許，會激勵某一種類型的發展，當條件不允許會限制它的發展，並體現在外交路線的變遷和鬥爭之中。當近代被邊緣化的中國開始走近世界舞台中央的時候，當然會對世界影響巨大。但從歷史經驗來看，這一個非西方、自許為全球南方團第一方陣的國家，如何能靠近西方主導的世界舞台？西方會如何回應？國際秩序會如何變化？這就是一個白魯恂的命題。他指出，這本書便是連接歷史與理論，考察當前重大議題，彰顯過去國關中心和台灣學界積累中國對外關係研究的最新成果。

五南圖書總編輯楊秀麗則引述中研院院士吳玉山曾說「成功的中國大陸研究造起台灣的護國神山」，感謝各位作者鼎力支持。她強調希望借由這本書的出版，能夠發揮拋磚引玉的效果，吸引更多國內新進的學者能夠投入中國大陸研究領域，齊心的成為引領學術開創的造山者，彙集更多造山者的智慧，深入對中國大陸的實質了解，才能夠讓我們建立足以真正能夠保護台灣的護國神山。

在問答環節，本報記者詢問「世界舞台中央」的定義，就此張登及回應時提到包含「G7模式」、「安理會五大常任理事國」、「太平洋夠大裡面只容得下兩強」、「天下秩序朝貢體系」等說法，強調這些理解都可能會太過簡化，他認為陸方的想像還是相當流動的，「在國際局勢不斷分化改組的過程當中，中國自己的角色定位仍然是最大的社會主義國家、最大的發展中國家。中國『走近』不是變成了它『是』世界舞台的中央，它是試圖在這個中央代表最廣大的發展中國家跟全球南方。如此既符合挑戰性的負責任大國的身份人設，也符合它「體系平衡者」的利益需求。