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月底川習二會 王信賢預期：涉台談的不會比5月川習會多

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
政大國關中心主任王信賢日前與台大政治學系教授張登及一同主編《當代中國對外關係概論》，王信賢於4日預測，這次9月的川習二會所談的涉台議題，不會比第一次多。記者廖士鋒／攝影
政大國關中心主任王信賢日前與台大政治學系教授張登及一同主編《當代中國對外關係概論》，王信賢於4日預測，這次9月的川習二會所談的涉台議題，不會比第一次多。記者廖士鋒／攝影

政大國關中心4日舉行《當代中國對外關係概論》新書發表會，針對川習二會，國關中心主任王信賢表示，這是內政各有需求，涉台議題上他預期這次的川習二會所談的東西不會比第一次多。至於11月APEC會不會有美中俄三方元首會晤？台大政治學系副教授唐欣偉認為，三人深度開會、達成實質性成果的可能性不會特別高，但不排除他們可以禮貌性的聚會。

在新書發表會的問答階段，對於川習二會問題，王信賢表示，5月川習會重點是雙方都提到「戰略穩定」，雙方也都有需求「它就像兩個拳擊手在上面打累了之後，雙方協定說那我們休息一下吧，休息不是結束，休息是為了打下一場」，他認為這應稱為「戰術穩定」。

王信賢強調，川習二會與跟川習一會一樣，不能忘記這是一個內政驅動的（外交），也就是說不只是雙邊美中的關係，而是內政各有需求。從美國的角度來看，當然希望在期中選舉之前，川習二會談的重點第一當然是採購，美國很希望在期中選舉之前，再來另外一筆訂單，包括波音的客機、農產品，尤其是大豆跟牛肉等，對於中國來講，當然也是內政驅動，接下來五中全會（中共廿屆）要開了，習近平明年二十一大高機率要連任，所以習近平也必須去展現出他是有能力繼續管控美中關係的人，川普也必須去跟國內證明他有能力去管控美中關係。

就台灣議題，王信賢預測，這次的川習二會所談的東西一定不會比第一次多。第一次那是因為北京一直想談，而且那是北京的主場，現在回到美國的主場，所有的議程由他來主導，目前也看到了媒體報導，（大陸第一副外長）馬朝旭到美國去有點焦慮，此外雙方還有關於貿易失衡、關稅的問題，還有AI、供應鏈也是雙方必須要去談的，當然區域衝突問題，特別是俄烏跟中東的問題，應該都是他們討論的主要議題之一。但他重申，川習二會設定在9月24日，從美國的角度來講，還是要幫共和黨的期中選舉加分，所以應該會環繞這一核心去建構一些議題。

至於本報記者提問有關俄方消息稱俄美中三方元首可能在深圳舉行會晤的消息，本書作者之一、台大政治學系副教授唐欣偉指出，中美俄三國都是APEC的成員經濟體，所以他們的元首去參加這個會議、在這個場合上碰面，並沒有很特殊。比較特別是會不會出現三個人深度的開一些會議、討論一些具體的議題，達成有實質性後果，比方說像1919年巴黎和會三巨頭（美國總統威爾遜、英國首相勞合喬治與法國總理克里蒙梭），還是雅爾達會議美英蘇三巨頭（英國首相邱吉爾、美國總統羅斯福、蘇聯領導人史達林）具體的劃分勢力範圍或者領土，發生這種事的機率「應該不是特別高」。

他進一步分析，一方面是三個領導人其實色彩都很鮮明，「他們可能想說萬一真的聚會的情況下出現有兩個人聯合起來對我這方提出什麼要求的話，這個場面會蠻難處理的」。單單考慮美國就可以知道，美國在後冷戰時期一開始是以單極霸權的姿態出現，沒有什麼G2、G3，就是G1，美國就是獨霸。到了川普總統時期，現在要提出G2的說法，把中國拉到平起平坐的強國地位，其實反彈還蠻多。如果真的出現所謂連普亭（俄羅斯總統）加起來變成三個人討論世界大事的話，川普在國內會蠻難交代，這個情況對川普來說絕對不是加分，他面對期中選舉之下，不會陷入這個局面，所以這個需要擔憂的可能性並不是特別高，但是不排除他們可以禮貌性的聚會，「這個情況出現的可能性倒是比較高」。

國內多位學者合著的《當代中國對外關係概論》，4日在政大國關中心舉行新書發表會。記者廖士鋒／攝影
國內多位學者合著的《當代中國對外關係概論》，4日在政大國關中心舉行新書發表會。記者廖士鋒／攝影

川習會 川普 習近平 APEC 美國 中共

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