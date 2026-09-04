「各有內政需求聚焦經貿」川習二會 學者分析會晤時間點原因

中國國家主席習近平擬在9月下旬訪美。學者分析，川習二會為一場內政驅動的會晤，雙方各有內政需求；推估議題主軸將為採購、經貿，台灣議題談的不會比第一次會晤多。

政治大學國際關係研究中心4日下午舉辦「當代中國對外關係概論」新書發表會，該書主編、作者群出席。

美國總統川普（Donald Trump）先前對外表示，習近平將於9月24日訪問美國，將討論許多富有建設性的議題；中國政府截至目前為止尚未對外正式發布習近平將赴美訪問相關訊息。

關於川普、習近平可能在華盛頓進行今年第二次會晤，「當代中國對外關係概論」主編、政治大學東亞研究所特聘教授王信賢解析，川習二會是一場內政驅動的會晤，除了雙邊關係外，雙方各有各的內政需求，這也是會晤時間選在美國期中選舉前的原因。

王信賢提到，中共五中全會即將召開；明年中共21大會議上習近平高機率連任，習近平必須展現其有能力管控中美關係；川普也需要證明能夠管控美中關係，在美國11月期中選舉前夕，當然希望爭取中國訂單，包括波音客機、農產品等。

台灣議題在川習二會將如何被談及？王信賢認為，談及台灣議題的占比不會比5月會晤時多。5月川習會晤談台灣，原因在於北京將其視作「重中之重」議題，強調「台獨」危害性；川習二會則為美國主場，由美方主導議題，推估談及貿易失衡、關稅、人工智慧、供應鏈、俄烏戰爭和中東衝突等議題占比較多。

王信賢強調，對於川普政府來說，川習二會的用意在於幫助共和黨在期中選舉加分，所以會以此為核心去建構川習會晤所談的議題清單。

「當代中國對外關係概論」作者群之一、輔仁大學日本語文學系教授何思慎認為，川習二會時間很短，比較像是「快閃式」會晤，恐難談太多具體事項，形式意義大於實質意義，主要欲表達中美關係可控、中美在有序框架底下較量。

何思慎提到，美國想要經濟利益、中國想要主權，「一個中國」沒有問題，問題在於「一個中國之內有沒有台灣」；不過不認為川習二會可以達成什麼涉及台灣的「大交易」，川普想要的是一筆實質採購，為共和黨在美國期中選舉加分。

「當代中國對外關係概論」由五南圖書出版。五南圖書總編輯楊秀麗於會上說，這本書可說是近代解析中國外交政策中最具代表性、最具前瞻性、最全面完整的一本專書，希望這本書的出版發揮拋磚引玉效果，吸引更多國內新進學者投入中國研究。