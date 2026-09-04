美方稱習近平訪美將宣布農業安排 北京：沒有可提供訊息

大陸國家主席習近平預計將於本月下旬應美國總統川普邀請訪美，美國貿易代表葛里爾表示，在習近平訪美期間，美中兩國將就農產品及相關的非關稅壁壘問題公布新安排。大陸外交部發言人則僅回應，沒有可提供的信息。

大陸外交發言人郭嘉昆4日在例行記者會上回應媒體詢問時說，「關於你提到的具體問題我沒有可以提供的信息。中美雙方應當共同落實好兩國元首達成的重要共識，維護中美經貿關係穩定發展態勢」。

另，針對美國財政部長貝森特近日表示，儘管美國對大陸雙邊貿易狀況正在迅速改善，但中國大陸當前的出口激增勢頭是不可持續的。將敦促G20成員重新審視對陸貿易條件，以緩解全球經濟失衡，對此大陸商務部發言人黃玲3日表示，國際貿易的發展是全球分工合作的結果，本質是互利共贏。「中國出口增長既源於規模經濟與創新能力的提升，也來自各國綠色轉型和工業化發展需求。中國外貿持續發展，利益在各方」。

黃玲說，中方認為，利用G20等多邊機制場合炒作所謂「經濟失衡」和「產能過剩」等論調，其實質是推行保護主義，「為對華施壓限制找藉口，中方對此堅決反對」。這只會擾亂全球經貿秩序，損害全球經濟健康發展。「各國應堅持多邊主義，加強政策溝通協調，擴大開放合作，共同維護穩定暢通的全球產供鏈，推動實現互利共贏」。