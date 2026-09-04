快訊

判決書遭挖出！里長候選人爆性侵前科「硬上同事女友」 在地鄰長證實

林書煒21歲女兒曝光！蔡中泠美貌撞臉媽媽 早稻田學霸身分也被起底

周日水氣略減！科羅旺颱風發威到周末 下周迎今年首波東北季風

美方稱習近平訪美將宣布農業安排 北京：沒有可提供訊息

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆4日回應了習近平訪美時雙方是否宣布農業安排等問題，圖為郭嘉昆之前主持記者會。路透
大陸外交部發言人郭嘉昆4日回應了習近平訪美時雙方是否宣布農業安排等問題，圖為郭嘉昆之前主持記者會。路透

大陸國家主席習近平預計將於本月下旬應美國總統川普邀請訪美，美國貿易代表葛里爾表示，在習近平訪美期間，美中兩國將就農產品及相關的非關稅壁壘問題公布新安排。大陸外交部發言人則僅回應，沒有可提供的信息。

大陸外交發言人郭嘉昆4日在例行記者會上回應媒體詢問時說，「關於你提到的具體問題我沒有可以提供的信息。中美雙方應當共同落實好兩國元首達成的重要共識，維護中美經貿關係穩定發展態勢」。

另，針對美國財政部長貝森特近日表示，儘管美國對大陸雙邊貿易狀況正在迅速改善，但中國大陸當前的出口激增勢頭是不可持續的。將敦促G20成員重新審視對陸貿易條件，以緩解全球經濟失衡，對此大陸商務部發言人黃玲3日表示，國際貿易的發展是全球分工合作的結果，本質是互利共贏。「中國出口增長既源於規模經濟與創新能力的提升，也來自各國綠色轉型和工業化發展需求。中國外貿持續發展，利益在各方」。

黃玲說，中方認為，利用G20等多邊機制場合炒作所謂「經濟失衡」和「產能過剩」等論調，其實質是推行保護主義，「為對華施壓限制找藉口，中方對此堅決反對」。這只會擾亂全球經貿秩序，損害全球經濟健康發展。「各國應堅持多邊主義，加強政策溝通協調，擴大開放合作，共同維護穩定暢通的全球產供鏈，推動實現互利共贏」。

習近平 北京 川普 貝森特 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美財長稱大陸反對貿易失衡議題 北京：為施壓找藉口

美貿易代表：習近平訪美期間美中將宣布農業相關安排

G20財長央行行長會議公報破局 玉淵譚天控美國「夾帶私貨」

人行行長潘功勝：不刻意追求貿易順差

相關新聞

川習二會前…美軍印太司令首度與共軍東部戰區司令員會晤 互動內容未透露

美國總統川普預計9月底會邀請大陸國家主席習近平訪美，雙方有望舉行今年度「川習二會」。而中共東部戰區司令員、共軍上將楊志斌，近日赴加拿大維多利亞出席美國與加拿大聯合舉辦的亞太國防軍司令會議，並和美軍印太司令帕帕羅舉行兩人首次雙邊會議，美方強調雙方討論了保持美中高級軍事領導人之間暢通溝通管道的重要性，以降低誤判風險。不過美軍與共軍方面都並未披露具體會晤內容是否涉及台灣。

遭台灣註銷身分 李東憲想依親返台可行？海基會回應了

前跆拳道選手李東憲，曾在獲獎時高舉五星旗，因被查出擁有中國身分證遭台灣註銷身分。近日網路流傳疑似其私訊截圖，稱他在大陸陷入困境並打算申請依親返台。海基會今表示，如果李東憲有探視在台台灣親屬的需求，可以向海基會提出相關協助，但能否順利來台，准駁之權不在海基會。

八炯稱現役中共公安住在台北 陸委會澄清：勿以訛傳訛

網紅八炯近日稱，有「一名現役的中國公安」正住在台北市，甚至在其影片標題強調「台灣媒體沒人敢報導」，短短不到1天吸引40餘萬人次觀看，但對此陸委會4日發文澄清，強調影片拍攝時該員是準備遣返的偷渡客，相關人員已被政府遣返...

上海市長龔正卸任 朱忠明擔任代理市長

大陸上海官場已經確定新的「二把手」，官方宣布龔正已經正式辭去上海市長職務，由朱忠明任上海市代理市長。此前朱忠明已先行接任「市政府黨組書記」。

美方稱習近平訪美將宣布農業安排 北京：沒有可提供訊息

大陸國家主席習近平預計將於本月下旬應美國總統川普邀請訪美，美國貿易代表葛里爾表示，在習近平訪美期間，美中兩國將就農產品及相關的非關稅壁壘問題公布新安排。大陸外交部發言人則僅回應，沒有可提供的信息。

用意不明？美持續索要吉隆口岸出入境紀錄 環球時報批強人所難

美國駐中大使館3日在X上就吉隆洪災，公開要求中方提供更多資訊，包括搜救進展、遇難者身分確認、受災外國公民情況，以及一個非...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。