【即時短評】賴政府禁團兩年 如今承認管不住？

時間先回到2024年六月，賴政府將香港、澳門、大陸旅遊警示燈提高為橙色；緊接著七月對旅遊業者宣導，推廣「國人赴陸港澳動態登錄系統」。當時已出現較奇特的現象：疫情後，政府仍未恢復旅行社赴陸團，但又不斷對旅行業者推廣「赴陸登錄系統」。

今年四月，台灣旅行團在甘肅發生翻車事故，陸委會表示，消息是由承辦的台灣旅行社在事故發生後，依照義務通報觀光署，觀光署再通報相關單位，台灣再透過海基會與蘭州當地溝通，陸委會並再次強調無法確保國人赴陸安全。

此事並不能作為陸委會合理化「禁團令」的藉口，因為在此次意外發生後，旅行社仍承擔起了善後的責任，且不幸的意外事件畢竟是偶發、在各國都可能發生；此事重點在於陸委會承認兩岸官方溝通不暢，而此確實可能給民眾造成風險。畢竟溝通不暢，影響的可不只是「你不去大陸玩就好」的民眾，還有台商、台幹。

近日觀光署發函旅行社，要求業者組織赴陸考察團、交流團或民眾自組團時，必須逐團協助旅客完成赴陸行前登錄，否則可能開罰；陸委會則在昨天的記者會中強調「不強迫民眾」。

陸委會表示，現在出現了一個新的型態，就是民眾親朋好友結伴要去大陸旅遊，然後請旅行社幫忙規畫，安排當地導遊、交通車輛、住宿；但其實此形態過去兩年一直存在，並非多新。陸委會也強調，赴陸登錄系統有急難救助，但民眾未必不知道政府立意良善，不願登錄者大多有隱私顧慮或怕麻煩。

觀光署扮黑臉施壓旅行業、陸委會演白臉消解民眾疑慮，再次凸顯了一個尷尬事實：禁團兩年，「地下赴陸團」仍是旅行社龐大商機，管不住、也不能硬管。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，既然政府有相關規定，業者會配合辦理，政府一直用各種方式告知社會大眾去大陸很危險，但近年去大陸的人數每年持續增加。既然陸委會也知道民眾私下組團赴陸，且大多未出現安全問題，那麼禁團令到底有何必要？若禁團令不過是政治表態，又為何要讓旅行業者和民眾都承擔這份麻煩？

理想與現實，終有差距。賴政府當然可以說「目前僅限制旅行社主動招攬赴陸旅遊團」，並未限制民眾自己組團去大陸玩，但民眾懶得規畫、旅行社需要生意，這樣的「地下化」必然應運而生。一邊禁團、一邊「管不住、只能默許」，組團赴陸旅遊更不透明，反而可能造成風險。

當赴陸旅遊被政治操作成一種灰色地帶的生意，民眾也好、旅行業者也罷，有多少人敢乖乖登記？