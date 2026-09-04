用意不明？美持續索要吉隆口岸出入境紀錄 環球時報批強人所難

美國駐中大使館3日在X上就吉隆洪災，公開要求中方提供更多資訊，包括搜救進展、遇難者身分確認、受災外國公民情況，以及一個非常關鍵的資料：吉隆口岸出入境紀錄。環球時報3日晚間發文回應稱，美方「強人所難甚至是刁難」。

美國駐中大使館的X帳號「美國駐華使領館」3日發文稱：「美國駐華大使館持續與中國有關部門保持聯繫，並已要求中方就其確認受災外國公民身分的計畫以及當前搜救工作的進展提供資訊。美國駐華大使館亦持續要求中方提供更詳細的吉隆口岸出入境紀錄資訊。」

根據9月2日舉行的新聞發布會，中方通報稱已造成21人死亡、541人失蹤。此前的報告顯示，來自23個國家的261名外國公民失蹤，其中包括美國公民。

9月3日晚，環球時報發文回應稱，尼泊爾「8·26」土石流災害重創中、尼兩國邊境地區，爭分奪秒的救援行動牽動各方。由於在中尼兩國境內都有一定數量的外籍人員遇難或失聯，相關國家高度重視，希望儘快獲取詳盡資訊，這可以理解。

文章稱，最近兩天，美國駐華大使館在境外社交平台發帖，「繼續要求中方提供更多資訊」，相關做法似乎超出了領事保護範疇，用意令人懷疑。

環球時報指責美方「如此急不可待」，稱索要吉隆口岸出入境紀錄「更是強人所難甚至是刁難」。理由是：災區基礎設施和「人員登記台賬」等大面積損毀，相關記錄「可能已經缺失」。

文章指出，美方的關切，有充足的外交管道可以向中方表達。實際上，中方災後立即啟動涉外應急機制，外事、公安、文旅、應急等多部門聯合拉網排查、線索比對，第一時間向相關駐華使館通報。

環球時報稱，美國駐華大使館把「我們繼續要求中方」寫進面向旅行者的安全提醒並同步發社交平台，效果更像向協力廠商展示「中方不配合」，而不是加快個案核對。

但據了解，中國國家移民管理局自己長期提供全國出入境記錄電子查詢服務。中國公民甚至可以直接通過「移民局12367」查詢、下載自己的出入境記錄電子檔。

對岸的尼泊爾提供了一個鮮明對比。英國國家廣播公司（BBC）報導稱，尼泊爾移民部門已經從電子紀錄中還原出：災難當天上午，共有89人辦理離境手續前往西藏，另有4人登記入境尼泊爾。甚至連最後一筆業務發生的時間，都能精確到08時35分03秒。