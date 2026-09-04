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國人赴陸失聯、疑遭關押等一周增7人 海基會給赴陸4提醒

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
海基會副秘書長黎寶文4日主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影
海基會副秘書長黎寶文4日主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影

陸委會統計，自2024年初至今年8月27日，國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由累計426人，較前一周增加7人。海基會提醒，國人赴陸前應評估必要性，並降低個人裝置及資料風險，避免攜帶公務或常用手機。另針對勞動部長洪申翰將赴南京出席APEC會議，海基會表示，並沒有接獲陸委會或是勞動部主管機關請海基會派人出席，但會隨時提供必要協助。

根據陸委會8月27日公布最新統計，自2024年1月1日起迄2026年8月27日止，國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由計426人。與上周相較增加7人，其中失聯新增5人至160人，遭留置盤查36人，疑遭陸方關押新增2人至230人。

海基會4日舉行例行記者會，有媒體詢問，民眾赴陸時所攜帶的電子產品有沒有需要注意的地方？

海基會副秘書長黎寶文表示，目前前往中國大陸還是橙色警戒，在討論的電子記錄或相關電子產品之前，先判斷有沒有非去不可的必要性。

其次，要想辦法降低個人裝置跟資料的風險，常見的做法是不要把個人或公務常用的手機帶去中國大陸；出發前整理電子紀錄和數位足跡，「這樣似乎是在鼓勵大家不要對中國大陸進行任何批評，但現實是你在台灣對中國大陸有發表不同的意見，中國大陸都可能因此認定是危害國家安全」。

此外，他建議留下可以追蹤的行程跟緊急聯絡方式，比方說在出發之前做赴陸港澳動態登錄，以便政府在有需要時第一時間進行聯繫並掌握狀況。

另，勞動部長洪申翰將赴南京參加APEC人力資源發展部長會議，他日前表示，出訪相關行程，都有跟外交部、陸委會、國安單位一起討論、評估，對於國人赴中安全議題，陸委會、海基會都有掌握相關資訊。

黎寶文表示，海基會在這個案子裡面，並沒有接獲陸委會或是勞動部主管機關請海基會派人出席，但相關訊息也都會跟勞動部來保持密切聯絡，隨時提供必要協助。海基會期望，台灣既然是APEC的正式成員，期盼兩岸能夠在APEC當中平等互動，持續的累積兩岸的互信。

海基會 陸委會 洪申翰 APEC

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