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遭台灣註銷身分 李東憲想依親返台可行？海基會回應了

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
2023年5月，李東憲參加於韓國舉辦的亞太壯年運動會，獲獎後他在頒獎台上高舉五星紅旗。 圖／截自觀察者網
2023年5月，李東憲參加於韓國舉辦的亞太壯年運動會，獲獎後他在頒獎台上高舉五星紅旗。 圖／截自觀察者網

跆拳道選手李東憲，曾在獲獎時高舉五星旗，因被查出擁有中國身分證遭台灣註銷身分。近日網路流傳疑似其私訊截圖，稱他在大陸陷入困境並打算申請依親返台。海基會今表示，如果李東憲有探視在台台灣親屬的需求，可以向海基會提出相關協助，但能否順利來台，准駁之權不在海基會。

有媒體關切，近幾年有不少在大陸發展的台灣人都是遇到類似情況，這些人在法律上已經算是大陸地區人民，若因為生活疾病或經濟困難向海基會求助，海基會會提供他們協助嗎？

海基會副秘書長黎寶文4日主持例行記者會時表示，海基會是台灣社會跟政府共同成立的單位，優先服務的對象應該還是台灣人。

從李東憲的情況來看，黎寶文表示，依照兩岸人民關係條例相關推定，如果他有探視在台台灣親屬的需求，還是可以向海基會提出相關協助。

但他強調，海基會只能是接受陳情跟提供協助的單位，李東憲是不是能夠順利來台探親等，准駁之權並不在海基會，這是移民署的主管業務。

黎寶文也提到，李東憲的狀況和「滯留在中國大陸境內的台灣人」狀況不同，如果他已經取得中國大陸的國民身份的話，建議還是透過國內親屬來向海基會提供必要協助，再來看可以怎麼樣處理。

海基會 跆拳道 五星旗

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